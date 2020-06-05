Motosiklet sürücüsü yaralandı

Alsancak’ta Karaoğlanoğlu caddesi üzerinde dün Nickolai Rye Busk Rasmussen (E-45), yönetimindeki LH 685 plakalı motosiklet ile doğu istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada, o esnada önünde ayni istikamete doğru seyreden ve yolun güney kısmında bulunan Aydın sokağa dönmek için sinyal verip yavaşlayan Sevim Yüksel Caboğlu (K-51) yönetimindeki LS 687 plakalı salon aracın sağ arka kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı Girne Akçiçek Hastanesi’nde görmüş olduğu ilk yardım tedavisine müteakip, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

