UBP resti çekti

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Gazimağusa Milletvekili ve Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, “Maraş’ın bu vakitten sonra ne Birleşmiş Milletler'e ne de Güney Kıbrıs Rum Yönetimine devredilmesinin söz konusu olduğunu”, yıllarca devam eden federasyon müzakerelerinin ve statükonun bir simgesi haline gelen Maraş’ın tüm adanın menfaatine olacak şekilde açılmaya devam edeceğini belirtti.

Hasipoğlu yaptığı açıklamada, Kıbrıslı Rumların halen yönetemedikleri ve hiçbir zaman yönetemeyecekleri Maraş bölgesinin sözde belediye başkanı Simos Ioannou’nun Maraş ile ilgili açıklamasını hayretle okuduklarını belirterek, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adaya yapacağı ziyaret gününde, sözde Maraş Belediye başkanı Ioannou başkanlığında bir grup Kıbrıslı Rum’un protesto eylemi yapacaklarını öğrendiklerini belirtti.

Protesto eylemi yerine Türkiye ve KKTC Cumhurbaşkanlarına teşekkür ziyareti yapmaları gerektiğini söyleyen Hasipoğlu, “Zira bu bölgenin kapalı kalmasına izin vermeyen Tatar ve UBP, bu karara destek veren bir Türkiye Cumhurbaşkanı vardır. Protesto yapacak bir makam arıyorlar ise, bunu kendi yönetimlerinde aramaları gerekmektedir” dedi.

“Müzakere masasında yıllarca biz bu bölgeyi kapsamlı çözümün bir parçası olarak kapalı tuttuk. Diğer bir ifadeyle bir gün Rum tarafı bizimle yönetimi ve zenginliği paylaşacak ümidiyle, federasyon görüşmelerinde bu bölgeyi Rum tarafına devredecektik. Resmi müzakere pozisyonu buydu” diyen Hasipoğlu, artık pozisyon değişikliğine gidip, Kıbrıs meselesine yeni bir boyut kazandırdıklarını, bu bölgenin artık KKTC egemenliğinde ebediyen kalacak bir vatan toprağı olduğunu belirtti.