"Ailesi vatandaş olan gençlere kimlik verilmeli"

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Covid salgını döneminde çalışma izinleri biten ve yenileyemedikleri için cezaya düşenlere af çıkarılması konusunda Halkın Partisi olarak destek verdiklerini belirten Özersay, mühür ile çalışma izni ile vatandaşlık yerine ailesi vatandaş olduğu halde vatandaş olamamış olan çocukların vatandaşlık hakkına dikkat çekti.

Özersay bu konuda şunları kaydetti:

“Anne-babası vatandaş olan ama kendisi 18 yaşını geçtiği için vatandaş olamamış gençler var. Bu çocuklar sürekli çalışma izni çıkarmak, öğrenci belgesi almak ya da ara ara yurt dışına çıkmak zorunda kalıyorlar. Asıl insani olan ve öncelikli halledilmesi gereken bu çocukların vatandaşlık sorununun çözülmesidir.”

Genel Kurul’u göreve çağırmak kadar hükümetin nisap sağlamasının da önemli olduğunu ifade eden Özersay, bu konuda şunları dile getirdi:

“Hükümet Genel Kurul’u çağırıp sonra kendi vekillerini toplayamazsa, kararlar oy birliğiyle geçecek olsa bile nisabı sağlayamazsa bu sıkıntıdır. Hükümet her toplanamadığında farklı milletvekilleri, bazı bakanlar Başbakan’la pazarlığa oturuyor ve bizler bunu gözümüzle görüyoruz. Yazıktır. Bazı siyasi partilerin milletvekilleri, milletvekili seçilmiş olmalarına rağmen Meclis’e gelmeyebiliyorlar ya da 2-3 saat sonra geliyorlar. Biz hükümetteyken de muhalefetteyken de Halkın Partisi vekilleri olarak saatinde orada olduk, eksiğimiz neredeyse hiç yok. Meclis çalışmaları konusunda ciddi olmak topluma karşı sorumluluğumuzdur.”

Covid salgını döneminde çalışma izinleri biten ve yenileyemedikleri için cezaya düşenlere af çıkarılması konusunda Halkın Partisi olarak destek verdiklerini belirten Özersay, bu affa destek verdiklerini ve Genel Kurul aşamasında da affa destek vereceklerini kaydetti.

Özersay, yasanın çıkmasının hükümet çoğunlukta olmasa da komitelerin çalışabildiğinin göstergesi olduğunu aktardı.

“Muhaceret affı insani bir konu”

Hukuk Komitesi’ne gelen “Muhaceret Affı” konusunda Halkın Partisi’nin de verdiği destekle karar alındığını ifade eden Özersay, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Hükümet çoğunlukta olmadığı komitelerden de karar geçirebilir. İlk getirilen taslakta eksikler vardı. Partiler önerilerini yaptı. Makul olanlar üzerinde uzlaşıya varıldı ve karar alındı. Karar alabilmek ve komiteleri çalıştırabilmek için çoğunluk olmaya gerek yoktur, uzlaşmaya açık olmaya, demokratik davranmaya gerek gerek vardır. Muhaceret affı insani bir konudur. Memlekette çalışma izinlerini yenileyememiş olan binlerce insan var. Çünkü salgın nedeniyle yurtdışına çıkışı yapamadılar, çalışma hayatları kesintiye uğradı.