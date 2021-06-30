‘Yama olmayız’

Filiz SEYİS

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs sorununda müzakere yolu ile bir anlaşmadan yana olduğunu vurgulayarak, Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitliğinin kabul edilmesi durumunda müzakerelerin başlama ve başarıya ulaşma şansının artacağını kaydetti.

“O Kıbrıs Cumhuriyeti, ben cemaat” anlayışıyla başarı şansı olmadığını anlatan Tatar, Rum tarafının “Bunlar bir anlaşmaya mahkûmdurlar, uyguladığımız ambargolar başarılı olmuştur. Mutlaka gelecekler ve Kıbrıs Cumhuriyeti’ne yama olacaklar” şeklinde düşündüğünü belirtti.

Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Devlet kurmuş olan Kıbrıs Türk halkının yama olmaya ve Türkiye Cumhuriyeti ile bağlarının kopartılmasına asla müsaade etmeyeceğini de vurguladı.

Tatar şöyle konuştu:

“Tanınma noktasında tabii ki Türkiye’ye yakın olan bazı dostlarımızı zorlayacağız. Ama biz yarın sabah bizi tanıyacaklar diye bir söz veremeyiz. Benim bu söylemi yapmam yakışıksız olur. Benim söylediğim, bu politikanın doğru olduğuna inandığım ve bu politikayı sürdüreceğimdir.

Federasyona inanmıyorum. Ama hiçbir zaman insanlara ben size yarın çözüm bulacağım da demedim. Geçmişteki bazı liderler üç ay içinde bu işi çözme sözü vererek geldiler. Ben hiç böyle bir söz vermedim. Ben diyorum ki, bir anlaşma olacaksa sağlam olması lazım, geleceğimizi, çoluk çocuğumuzu tehlikeye atmaması lazım.”

Dünya artık realiteyi gördü

Brüksel temasları ile ilgili bilgi veren Tatar, “Brüksel’de tüm liderler vardı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de oradaydı. Orada BM Genel Sekreteri ile Anastasiadis’in bir görüşmesi olacağını öğrendiğimizde, BM Genel Sekreteri’nin Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un beni ziyaretinde, kendisine bu muamelenin eşitliği bertaraf ettiğini söyledik. Dolayısıyla hemen randevuyu verdiler ve gittik görüştük. Orada kendisine pozisyonu anlattık. Dünya artık realiteyi gördü. İki devletlilik, egemen eşitlik temelinde bu işin çözülebileceğini bütün dünyaya başarılı bir şekilde anlattığımızı düşünüyorum. Belki BM’de ve AB’de kabul görmüyor olabilir. Ama neticede burada bir sıkıntı olduğu, Kıbrıs’ta iki ayrı halk ve devlet olduğu realitesi var” ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu bugün geliyor

Öte yandan Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ekibinin bugün KKTC’ye geleceği bilgisini de veren Tatar, bu konuları Çavuşoğlu ile istişare edeceklerini söyledi.

Kendi müzakere ekibinin sürekli Türkiye Dışişleri Bakanlığı ile istişare içerisinde olduğunu da belirten Tatar, “Çünkü Kıbrıs davası Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte yürütülen müşterek bir davadır. Dolayısıyla elbette istişare edilecek, elbette önemli kararlar arifesinde diyalog yürütülecektir. Nitekim Türkiye Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu ve ekibi Çarşamba akşamı geliyor. Perşembe günü burada değerlendirmelerde bulunacağız. Bu da bize güç vermektedir. Siyasetimize yön vermemiz açısından bu tip ziyaretler çok önemlidir” dedi.