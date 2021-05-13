Üçü cezaevinde

Suna ERDEN

Lefkoşa ve Girne’de gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilen 225 gram kokain ve 70 gram hintkeneviriyle ilgili soruşturma tamamlandı.

Operasyonda tutuklanan Khldon Mousa, Burcu Güneşer, Figen Taş ve Hatice Biddacı dün teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Zanlılardan tasarrufunda uyuşturucu bulunmayan tek zanlı Hatice Biddacı teminatla serbest kalırken, diğer üçü cezaevine gönderildi.

Soruşturmayı yapan polis, aldıkları bir ihbar üzerine harekete geçtiklerini, 30 Nisan 2021 tarihinde saat 13.50 sıralarında Girne’de Khldon Mousa’nın tasarrufunda 70 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulduklarını söyledi.



Polis, gözaltına alınan zanlı Mousa’nın uyuşturucu maddeyi Burcu Güneşer’den aldığını itiraf ettiğini belirtti.Polis memuru, suçla bağlantılı olan Burcu Güneşer ve Figen Taş’ın Lefkoşa’da tutuklandığını, ortak kaldıkları ikametgâhta yapılan aramada 225 gram kokain, bir adet hassas terazi, uyuşturucu elemekte kullanılan süzgeç, 5 kutu kafein içerikli uyuşturucu çoğaltmakta kullanılan hap bulunarak emare alındığını aktardı.Polis, Güneşer’in ifadesinde zanlı Mousa’ya vermiş olduğu uyuşturucu maddeyi Hatice Biddacı’dan aldığını söylediğini açıkladı.İfade üzerine Biddacı’nın da tespit edilerek tutuklandığını kaydeden polis, dört zanlının da iki kez mahkemeye çıkarılarak haklarında toplam 11 gün tutukluluk emri alındığını anımsattı. Polis, zanlılar hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.Mahkeme, zanlı Hatice Biddacı’nın 10 bin TL nakit teminat yatırması, iki kefilin 300’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi. Zanlılar Khldon Mousa, Burcu Güneşer ve Figen Taş ise 3 ayı aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderildi.