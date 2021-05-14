Kuzeyde 37, güneyde 213 yeni vaka bir can kaybı 

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 37 pozitif vakaya rastlandı, 32 gündür yoğum bakımda olan bir hasta iyileşerek normal servise alındı. Güney Kıbrıs’ta ise 213 yeni vaka tespit edilirken, bir kişi de daha hayatını kaybetti. Son 24 saatin vaka sayıları hem güneyde ehem kuzeyde düşüşün devam ettiğini gösterdi.

KKTC Sağlık Bakanlığı, 4 bin 490 test sonucunda 30'u yerel 37 pozitif vakaya rastlandığını; vakaların 16'sının Lefkoşa, 4'ünün Gazimağusa ve 10'unun Girne bölgesinden olduğunu açıkladı.

2 kişinin hava yoluyla ülkeye geldiği, 5 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları ve bu süre içinde gözetim altında bulunduğu belirtildi.

Vakaların yerleşim yerlerine göre dağılımı şöyle:

Lefkoşa Gönyeli-3, Haspolat-2, Göçmenköy-1,Hamitköy-5, Ortaköy-2,K.Kaymaklı-3; Girne Karaman Köyü-1, Girne Merkez-6, Çatalköy-2, Kaşgar-1; Gazimağusa Merkez-1, Paşaköy-1,Mutluyaka-2.

Bakanlık, 13 Mayıs 2021 Covid-19 genel durumunu şu şekilde açıkladı:

Toplam vaka sayısı: 6818. iyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı: 6289. tedavisi devam eden vaka sayısı: 496. pandemi merkezindeki hasta sayısı: 34. pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısı: 443. tetkikleri devam eden vaka sayısı: 18. toplam kaybedilen hasta sayısı: 33. yoğun bakımda yatan hasta sayısı: 1.

Yoğun bakımda bir hasta kaldı

Bu arada 32 gündür yoğun bakımda entübe olan 62 yaşındaki Selma Akim dün yoğun bakımdan çıktı. Selma Akim'in yoğun bakımdan çıkması sevenlerine de çifte bayram yaşattı.



Öte yandan yoğun bakımda sadece 53 yaşındaki bir hasta kaldı.

Güvende Kal uygulaması

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 1133.

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 42.

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2146.

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 3104

Güneyde 74 bini aşkın test

Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte yapılan 74 bin 926 testle 213 yeni vaka tespit edilirken, 1 kişi de daha hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden 63 yaşındaki kişinin aşı geçmişi olup olmadığı açıklanmadı.

Rum haber kaynaklarına göre, Güney Kıbrıs'ta hayatını kaybedenlerin sayısı 342'ye, toplam vaka sayısı ise 70 bin 571'e ulaşırken, tedavi altında olan 167 kişiden 54'ünün durumunun ciddi olduğu belirtildi.