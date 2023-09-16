Ucuz kurtuldu

Lefkoşa’da yaşanan olayda kız meselesi yüzünden tartıştığı şahsın başına keserle vurup yaralanmasına neden olan Mohamed Roshdy Mohamed hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık bir yıl hapse mahkum edildi. Kararı okuyan yargıç,

sanığı yargılandığı davalardan suçlu bulup mahkum ettiklerini açıkladı. Yargıç, vücut bütünlüğünün anayasada güvence altına alındığını ifade ederek, sanığın, Ahmed Hasbelrasol Maki Sulıman'nın başına 11 santim uzunluğundaki keserin sapıyla vurduğunu, başında bir santim kesi oluşmasına neden olduğunu belirtti. Yargıç, sanığın bu suçu işleyerek, vücut bütünlüğünü ihlal ettiğini belirtti. Yargıç, sanığın yargılandığı vahim zarar suçunun 7 yıl, yaralama suçunun ise 3 yıl hapis öngördüğünü, bu tür suçların toplum huzurunu bozduğunu dile getirdi. Yargıç, sanığın ülkeye öğrenci olarak geldiğini ancak maddi sorunlardan dolayı okulu bıraktığını, 29 Kasım 2019 yılından, yakalandığı tarih olan 19 Mayıs 2023 tarihine kadar ülkede kaçak yaşadığını söyledi. Yargıç, tüm olguları değerlendirdiklerini ifade ederek, sanığı bir yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.

Ne olmuştu

Sanık, 18 Mayıs 2023 tarihinde saat 22.00 sıralarında Ortaköy bölgesinde faaliyet gösteren Pastanesi isimli işletme içerisinde kız meselesi yüzünden tartışma yaşadığı Ahmed Hasbelrasol Maki Sulıman'nın başına keser ile vurmak sureti ile başında bir santim genişliğinde bir kesi oluşmasına neden olmuştu.

