Festival havasında geçti

İskele Belediyesi’nin bu yıl 7-12 yaş arası çocuklara yönelik düzenlediği yaz etkinlikleri tamamlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 31 Temmuz-8 Eylül tarihleri arasında, haftanın her günü, ayrı bir kursun yer aldığı etkinliğe katılan çocuklar hem eğlendi hem de eğlenirken yeni şeyler öğrenmenin mutluluğunu yaşadı.

Etkinliğin sonunda kurslarını başarıyla tamamlayan çocuklar kültür gezisine katıldı ve sertifikalarını aldı.

İskele AKM’de düzenlenen sertifika törenine katılarak çocukların heyecanına ortak olan İskele Belediyesi Asbaşkanı Halil Dericioğlu, etkinliklere katılan çocuklara ve çocuklarını hiç yorulmadan bıkmadan etkinliklere getiren ailelere seslendi.

Yaz Etkinliği ile İskele Belediyesi’nin asıl amacının çocukların eğlenmesi, eğlenirken de yeni bir şey öğrenmesi olduğunu ifade eden Dericioğlu konuşmasının devamında şunlara yer verdi: “

“Hepinizi yürekten kutluyorum. Burada belki de ilk kez alacağınız, eğitimlerinizi başarıyla tamamladığınızı gösteren sertifikalar, dilerim ki hayatınıza güzel bir anı olarak kalır. Hepinizi tek tek gözlerinizden öperken, sevgiyle de selamlıyorum.”

Asbaşkan Dericioğlu İskele Belediyesi Yaz Etkinliklerine çok büyük katkıları olan eğitmenlere ve etkinliği organize eden İskele Belediyesi’nin kıymetli çalışanlarına teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Halk Dansları, Modern Dans, El Sanatları (Sesta/İpek Kozası), Satranç, Resim ve Koro/Müzik kurslarının yanı sıra Küçük Şefler Mutfakta etkinliğine katılan ve bu etkinlikleri başarıyla tamamlayan çocuklara İskele Belediyesi Asbaşkanı Halil Dericioğlu ve Meclis Üyelerinin yanı sıra kurs eğitmeleri tarafından sertifikaları taktim edildi.

İskele AKM’de düzenlenen sertifika töreni öncesinde çocuklar İskele Belediyesi Kültür Evi önünde kendileri için hazırlanan oyun sokağında keyifli bir gün geçirdi.

Yaz etkinliklerinde Halk Dansları, Modern Dans, El Sanatları (Sesta/İpek Kozası), Satranç, Resim ve Koro/Müzik kurslarının yanı sıra Küçük Şefler Mutfak ’ta olmak üzere 7 ayrı etkinlik yer aldı.

