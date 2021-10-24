Zirve yarışında kardeşlik 1-1

Yer: Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı

Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Hakan Gök, Engin Akkagün

Merit A. Yeşilova: Kemal, Billy Mehmet, Aksel, Emin, Yasin, Eyüp, Ömer (Mustafa (Gökhan)), Vakkas, Memduh, Mustafa, Fidelis

Gönyeli: Kemal, Ulaş, Azat, Isaac, Talat, Burak, Ahmet Hatay, Süleyman (Rıdvan), Hamis (Yunus), Ahmet Can (Mustafa), Sylla

Goller: 19. Dk. Aksel (MAY), 21. Dk Sylla (Gönyeli)

Aksa Süper Ligi’nin 6. hafta maçında Merit Alsancak Yeşilova, Gönyeli’yi, Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı’nda konuk etti.

Karşılaşmaya iki takım da temkinli başlarken göl yollarında sürekli pozisyon aradılar.



19. dakikada gelişen Merit Alsancak Yeşilova atağında Aksel’in vuruşunda top filelere gidince Merit Alsancak Yeşilova 1-0 öne geçti.Golden sonra Gönyeli baskılı ataklarını sürdürürken golü bulması çok sürmedi.21. dakikada gelişen Gönyeli atağında yabancı oyuncu Sylla topu filelere göndererek skora eşitliği getirdi.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.Maçın ikinci yarısında iki takımın da çabaları gole dönüşmedi ve karşılaşma ilk yarıda atılan birer golle 1-1 eşitlikle tamamlandı.Bu sonucun ardından Gönyeli puanını 13’e, Merit Alsancak Yeşilova ise 12’ye yükseltti.