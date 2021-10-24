AntiLogos Tiyatrosu, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu ve Dayanışma Evi organizasyonu ile sahnelenen Samuel Becket'in “Godot’u Beklerken” adlı tiyatro oyunu BM yetkilileri, diplomatlar ve siyasiler için sahnelendi.
Ara bölgede yola kurulan tiyatro sahnesinde sahnelenen iki dilli oyunda oyuncular İzel Seylani ve Yorgos Kiriaku performans sergiledi. Sahnedeki oyuncuların her birinin kendi dillerinde konuştukları oyun aynı zamanda Yunanca, Türkçe ve İngilizce üst yazılı olarak sunuldu. Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2021, 03:13