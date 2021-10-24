banner493

‘Godot’u Beklerken’

banner514

Samuel Becket'in tiyatro oyunu, Dayanışma Evi’nde BM yetkilileri, diplomatlar ve siyasiler için sahnelendi

‘Godot’u Beklerken’
banner432

AntiLogos Tiyatrosu, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu ve Dayanışma Evi organizasyonu ile sahnelenen Samuel Becket'in “Godot’u Beklerken” adlı tiyatro oyunu BM yetkilileri, diplomatlar ve siyasiler için sahnelendi.

banner520
Aaçıklamaya göre, Kostas Silvestros'un yönettiği ara bölgede yer alan Dayanışma Evi’nde sahnelenen oyunu BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Kıbrıs Misyon Şefi Elizabeth Spehar, LTB Başkanı Mehmet Harmancı, bazı büyükelçiler ve elçiliklerin üst düzey temsilcileri, davete olumlu cevap veren bazı siyasi partilerinin başkanları, her iki tiyatronun temsilcileri ve Dayanışma Evi yöneticileri izledi.
Ara bölgede yola kurulan tiyatro sahnesinde sahnelenen iki dilli oyunda oyuncular İzel Seylani ve Yorgos Kiriaku performans sergiledi. Sahnedeki oyuncuların her birinin kendi dillerinde konuştukları oyun aynı zamanda Yunanca, Türkçe ve İngilizce üst yazılı olarak sunuldu. 

Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2021, 03:13
banner512
YORUM EKLE
Gönder
banner502
SIRADAKİ HABER
Türkiye’de benzine zam
Türkiye’de benzine zam
  1. EKONOMİ

banner471

banner472