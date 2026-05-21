‘Ülke için önemli’

Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği (İŞAD) yönetimi Net Holding Yönetim Kurulu Başkanı Besim Tibuk’u ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette, Net Holding’in KKTC’de hayata geçirdiği yatırımlar, turizm ve hizmet sektörüne sağladığı katkılar ile oluşturduğu istihdam olanakları detaylı şekilde ele alınırken, ülke ekonomisi açısından öneminde değinildi. İŞAD yöneticileri, ülkeye sağlanan katkılar ve uzun yıllardır sürdürülen yatırımlar nedeniyle Net Holding Yönetim Kurulu Başkanı Besim Tibuk’a teşekkür etti.

Görüşmede gençlerin iş gücüne daha aktif katılım sağlayabilmesi için yapılabilecek çalışmalar da gündeme geldi. Gençlere yönelik yeni istihdam alanlarının oluşturulması, özel sektör yatırımlarının artırılması ve sürdürülebilir ekonomik projelerin desteklenmesi konularında değerlendirmelerde bulunuldu.

Görüşmede ayrıca, KKTC ekonomisinin mevcut yapısı, iş dünyasının karşı karşıya bulunduğu sorunlar ve yatırım ortamının geliştirilmesine yönelik öneriler de konuşuldu. İş insanlarının ekonomik süreçlerde daha etkin rol almasının önemine dikkat çekilirken, üretim, turizm ve hizmet sektörlerinde yeni fırsatların yaratılmasının ülke ekonomisine katkı sağlayacağı ifade edildi.



Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2026, 10:09