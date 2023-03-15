Ülkenin acı gerçeği

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, saat 12.10’da Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe başkanlığında toplandı. Toplantının ilk bölümünde bazı bilgiye sunuş işlemleri yapıldı.

İlk olarak, 15 Kasım 2022 tarihinde TC ile KKTC Hükümetleri arasında imzalanan ve Bakanlar Kurulu kararı ile onaylanan “BRTK Radyo Frekanslarının Güçlenmesi ve Güçlendirilmesi Projesinin Gerçekleştirilmesine İlişkin Protokol” Meclis’in bilgisine sunuldu.

İkinci olarak ise, 20 Ocak 2023 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy ile TC Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından imzalanan “Sosyal Yardım ve Sosyal Hizmet Alanında İşbirliği Yapılmasına Dair Protokol” Meclis’in bilgisine getirildi.

Taçoy: Murat ettiğimiz sosyal hizmeti gerçek anlamıyla verebilmektir

“Sosyal Yardım ve Sosyal Hizmet Alanında İşbirliği Yapılmasına Dair Protokol” ile ilgili yerinden söz alan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Erkut Şahali, ilgili bakanın konuyla ilgili bilgi vermesini istedi. Bunun üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy kürsüye çıktı.

Protokolde, TC Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı ile KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın bir dizi anlaşma olduğunu aktaran Taçoy, bunun Türkiye’de kullanılan Bütünleşik Sosyal Hizmet Bilgi Sisteminin KKTC’ye aktarımını da içerdiğini belirtti.

Taçoy, ülkede sosyal hizmetlerin maaş bağlama dışında hizmet vermekte yetersiz kaldığını da ekleyerek, sosyal hizmetlerin sadece maaş bağlamak olmadığının altını çizdi.



Şahali: Tehlikeli bir taahhüt

Ardından söz alarak kürsüye çıkan CTP Milletvekili Erkut Şahali, protokolde okudukları ile Bakan Taçoy’un söylediklerinin farklı olduğunu savundu.

TC’nin kendi vatandaşlarına hizmet verebilmek için ülkede bir elçiliği olduğunu, ancak KKTC’de yaşayan ve yurttaş olan her bireyin KKTC ile muhatap olduğunu vurgulayan Şahali, 5 bine yakın sosyal yardım müracaatçısının takibinin yapılmasının zor olmadığını söyledi ve yaşananları “yönetsel zafiyet” olarak değerlendirdi.

Protokolde, Büyükelçiliğin sosyal yardım ve sosyal hizmet sunumuna katkı sağlaması için TC Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Büyükelçiliğin iş birliği yapacağının açıkça yazdığını kaydeden Şahali, Büyükelçiliğin emrinde 6 ay süreyle Türkiye’den gelecek personelin çalışacağının da belirtildiğini söyledi.

Ülkede sosyal hizmetlerin yürütülmesi için Türkiye’den gelecek personelin sahada faaliyet göstermesinin endişe verici olduğunu söyleyen Şahali, Protokolü “tehlikeli bir taahhüt” olarak niteledi.

Erhürman: Bu bakanlık neden var, size ne gerek var?

Konuyla ilgili yerinden söz alan CTP Gene Başkanı Tufan Erhürman da, bahse konu protokolün, uluslararası anlaşma niteliğindeki başka protokoller gibi, merkezi idarenin uhdesindeki bazı yetkilerin devredilmesini içerdiğini ifade etti.

Protokolle, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na ait yetkilerin TC Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile TC sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına devredildiğini söyleyen Erhürman, “TC idaresinden ve TC sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarından gelecek kişiler, bu ülkede sosyal yardım ve hizmetlerden faydalanacak hedef kitleyi de belirleyecek” dedi.

Erhürman Taçoy’a, “Çalışma Bakanlığı, sosyal yardım ve hizmetlerden faydalanacaklar konusundaki hedef kitlesini belirleyemeyecekse, bu bakanlık neden var, size ne gerek var?” sorusunu yöneltti.



Siz özel sektör çalışanı düşmanısınız

Meclis'te daha sonra onaya ve bilgiye sunuş işlemlerinin tamamlanmasının ardından güncel konuşmalara geçildi. CTP Milletvekili Devrim Barçın, “Gerileyen alım gücü ve bunu seyreden sözde hükümet” konulu güncel konuşma yaptı.

Anayasa’nın çok net olduğunu dile getiren Barçın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından imzalanan Sosyal Yardım ve Sosyal Hizmet Alanında İşbirliği Yapılmasına Dair Anlaşmanın Meclis’e bilgiye sunuşta değil yasa ile getirilebilmesi gerektiğini kaydetti. Ülkede istenilen veriye ulaşabileceğini dile getiren Barçın, bazı yerlerde personel sayısının fazla olduğunu kaydetti. Ülkenin özel sektör çalışanlarının primlerinin gerçek maaşlardan uzaklaştırıldığını dile getiren Barçın, “siz özel sektör çalışanı düşmanısınız.” ifadelerini kullandı.

Şan: Çok alandan çok kesinti…

Maliye Bakanı Alişan Şan da, halkı doğru bilgilendirmek gerektiğini söyleyerek, protokollerin bütününün okunması gerektiğini ifade etti. Protokolde, Türkiye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının katkılarının belirtildiğini dile getiren Şan, ne zaman bir nefese ihtiyaç olunduğu zaman Türkiye Cumhuriyeti’nin yanlarında olduğunu ve protokolde de bunun belirtildiğini kaydetti. Protokolde finansmanın karşılanacağının söylendiğini dile getiren Şan, yapılacak projenin kaynağının da Türkiye olacağını belirtti. Her dönemin kendi koşulları içerisinde değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Şan, 2018 yılından beri hükümetlerin krizlerle boğuştuğunu kaydetti. Şan, yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen hükümetin az alandan az, çok alandan çok kesinti yaparak özel sektörün de canlanması için çalışmaların yapıldığını belirtti.

Amcaoğlu: Kantarın topuzunu kaçırmayın

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu da, muhalefetin konuşma ve eleştiri günü olduğunu söyleyerek, “lütfen kantarın topuzunu kaçırmayın.” dedi. Geçmişte yapılan istihdamlar veya yanlışları bildiğini dile getiren Amcaoğlu, artık hırpalamak değil yanlışları konuşarak doğruların yapılması gerektiğini söyleyerek, yaşanan sıkıntılı dönemlerin resesyona girmeden alım gücünün korunarak bu süreçten çıkılması gerektiğini kaydetti. Amcaoğlu, bugün için çare üretmenin koşullarını hazırlamak gerektiğini vurguladı.

Şahiner: Bu yıl zor bir mali yıl olacak

CTP Milletvekili Salahi Şahiner, “Ercan Havaalanı işletme hakkına sahip görevli şirkete özel vergi affı çalışması” konulu güncel konuşma yaptı. Bu yıl zor bir mali yıl olacağını dile getiren Şahiner, hükümet için de önemli olması gerekenin işletmelere eşit mesafede olması olacağını kaydetti. Yerel ve mahalli gelirlere özen gösterilmesi gerektiğini dile getiren Şahiner, "Ercan Havaalanına sağlanmaya çalışılan rant yeni değil ve artık mide bulandırıyor" ifadelerini kullandı. 500 milyon TL’ye gelen bir vergi affının gündemde olduğunu dile getiren Şahiner, hükümetin çalışanlardan kesintiler yaparak ilgili şirkete “peşkeş çekilmeye çalışıldığını” söyledi

Çolakoğlu: Online eğitimle ilgili de sorunlar var

Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Şifa Çolakoğlu, “Var olmanın Dayanılmaz Ağırlığı” konulu güncel konuşma yaptı.

Çok büyük bir felaket yaşandığını bunun ülkenin durumunu da gözler önüne serdiğini söyleyen Çolakoğlu, 1974 sonrası yerleşilen okul binalarının geçen süre içinde ne kadar sahipsiz kaldığıyla yüzleşildiğini belirtti.

Okulların denetim sonuçlarıyla ilgili elde bir veri olmadığını, bu nedenle gerekli planlamaların yapılamadığını ifade eden Çolakoğlu, çadırda eğitim planının yağmurlarla “silinip süpürüldüğünü” kaydetti, online eğitimle ilgili de sorunlar olduğunu kaydetti.

CTP Milletvekili Şifa Çolakoğlu, akaryakıt ve tüp gaza zam gelmeyecek denmesine rağmen zam yapıldığını da kaydetti.

Gardiyanoğlu: Yolsuzluk algısı raporuna değindi

Meclis'te daha sonra Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Milletvekili Sadık Gardiyanoğlu, “Yolsuzluk Algısını Kaldırmak” konulu güncel konuşma yaptı.

Bu konuşmayı geçen hafta yapmayı planladığını söyleyen Gardiyanoğlu, geçen ay özel bir kuruluşun yaptığı yolsuzluk algısı raporu sonuçlarına işaret etti.

Rapora dair diğer detaylara değinen Gardiyanoğlu, araştırmanın gerçekleri yansıttığını düşünmediğini dile getirdi.

Eğer toplumun siyaset kurumuna ve kontrol mekanizmalarına güveni kalmadıysa bu konu üzerine hep birlikte düşünmek gerektiğini kaydeden Gardiyanoğlu, ankete katılanlara açık çağrı yaparak bu gibi olaylar hakkında bilgisi olanları suç duyurusunda bulunmaya çağırdı.



İncirli: Hekim, hemşire, sağlık personeli eksik

Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Sıla Usar İncirli, “14 Mart ve Asistan Hekimlerin Sorunları” konulu güncel konuşma yaptı.

Olası bir depremde her şey yıkılsa bile hastanelerin ayakta kalması gerektiğine işaret eden İncirli, hekimler ve sağlık çalışanlarının hastanelerin ne durumda olduğunu ve olası bir acil durumda ne gibi bir planlama yapıldığını bilmek istediğini söyledi.

Hastanelerde hekim, hemşire, sağlık personeli eksikliği olduğunu ancak kendisinin bu konuşma merceğine geleceğin hekimleri almak istediğini belirten İncirli, halkın gelecekteki sağlığının şu andaki genç hekimlerin omuzları üzerinde olduğunu vurguladı.

Devlet hastanesinde çok branşta hekim eksikliği olduğunu ifade eden İncirli, ülkede iyi ve yetişmiş hekimlerin kendilerine bir yaşam alanı bulmasının zor olduğunu kaydetti.

Küçük: 6 Şubat’ta hepimiz karanlık bir güne uyandık

Ardından Ulusal Birlik Partisi Girne Milletvekili Hasan Küçük’ün, “Deprem ve Doğal Afetler ile İlgili Çalışmalar” konulu güncel konuşma yaptı.

“6 Şubat’ta hepimiz karanlık bir güne uyandık” diyen Küçük, siyasilere düşen görevin yarınlara hazırlık olduğunu dile getirdi.

Deprem hazırlığı konusunda Şili’de yapılan uygulamaları örnek veren Küçük, bu uygulamalarda yerel yönetimlere tam yetki verildiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından Meclis Genel Kurulu’nun toplantısı sona erdi.

Meclis Genel Kurulu bir sonraki toplantısını 20 Mart Pazartesi 10.00’da yapacak.