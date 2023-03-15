‘Yüksek işbirliği’ konseyi kurulacak

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Başkan sıfatıyla ilk resmi ziyaretini Atina’ya gerçekleştirdiği ve Yunanistan Başbakanı Kiriakos Mitsotakis’le kapsamlı bir görüşme yaptığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi “İki Düzeyde Ortak Adım… Hristodulidis ile Miçotakis AB İçerisinde Beklentileri Teşvik Etme ve Yüksek İşbirliği Konseyi Kurulması Konusunda Uzlaştı” başlığıyla manşetten aktardığı haberinde, Hristodulidis ile Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in, ilk resmi görüşmeyi yaptıklarını ve Avrupa Konseyi toplantısı öncesinde yapılacak eylemlerle ilgili bazı önemli kararlar aldıklarını yazdı.

Gazete, Hristodulidis ile Miçotakis’in, Yüksek İşbirliği Konseyi kurulması kararı da aldıklarını ve bu konseyin, Kıbrıs sorunu ve enerji gibi ucu açık meselelerde kendilerinin de katılacağı, bakanlar düzeyinde ortak toplantılar yapılmasını amaçladığını kaydetti.

Gazete, diplomatik kaynaklardan elde ettiği bilgilere dayanarak, Yüksek İşbirliği Konseyi kurulmasının oldukça önemli bir adım olduğunu ve denizcilik ile enerji gibi konularda esaslı ilerleme sağlanmasına katkıda bulunacağını belirtti.

Haberde, Güney Kıbrıs’ın benzer bir işbirliğini Mısır’la, Yunanistan’ın da bazı Balkan ülkeleriyle yaptığına işaret edildi.

Ortak hareket

Aynı kaynaklara dayanarak, Hristodulidis ile Miçotakis’in Avrupa gündemine dair görüş alışverişinde bulunduğunu kaydeden gazete, 23 Mart’ta Brüksel’de gerçekleştirilecek olan Avrupa Konseyi toplantısı öncesinde, bazı konularla ilgili koordinasyon sağlandığını yazdı.

Habere göre Hristodulidis, görüşmede yaptığı açıklamalarda amacının, ulusal davanın çözülmesinin ötesinde, Güney Kıbrıs’ın Avrupa düzeyinde güçlü mevcudiyetini sağlamak olduğunu söyledi.

Hristodulidis, Miçotakis’in de katıldığı Avrupa Halk Partisi (ELK) grubuna katılmasının, daha fazla işbirliği imkanı sunduğunu ve ortak hedeflerin ileri götürülmesine katkıda bulunduğunu ifade etti.

Gazete, görüşmede enerji konusuyla ilgili olarak ise, AB’nin Rus doğalgazına olan bağımlılıktan kurtarılması için gösterilen çabaların artırılmasının, Güney Kıbrıs ile Yunanistan’ın Doğu Akdeniz üzerinden AB’ye enerji akışı için alternatif güzergah olma yolundaki işbirliği için fırsat oluşturduğunun konuşulduğunu yazdı.

Sakellaropulu ile görüştü

Gazete, bir diğer haberinde ise Hristodulidis’in Atina temasları çerçevesinde Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu ve Meclis Başkanı Konstandinos Tasulas ile bir araya geldiğini yazdı.

Habere göre Hristodulidis ile Sakellaropulu’nun görüşmesinde Kıbrıs sorunu, Güney Kıbrıs-Yunanistan ilişkileri, AB’ye dair konular, bölgesel konular, üçlü işbirliği mekanizmaları ve mülteci sorunu tartışıldı.

Gazete, Hristodulidis’in Sakellaropulu’ya AB’nin Kıbrıs sorununa aktif katılımıyla ilgili önerisini ilettiğini ve BM Genel Sekreteri Yardımcısı Rosemary DiCarlo’nun Kıbrıs’a yapacağı ziyaretle ilgili görüşlerini anlattığını kaydetti.

Haberde, Hristodulidis ile Sakellaropulu’nun Güney Kıbrıs-Yunanistan ilişkileri, üçlü işbirliği mekanizmaları, iki ülkenin Avrupa’ya dair konularda oynaması gereken roller, mülteci sorunu ve Libya ile Suriye’deki durumu görüştüğü de belirtildi.

Haber; diğer gazetelerde şu başlıklarla yansıtıldı:

Alithia: Atina-Lefkoşa İşbirliği Kurumsallaştırılıyor.

Politis: İki Temel Parametreli İlk Görüşme.

Haravgi: Yüksek İşbirliği Konseyi’ni Kurumsallaştırıyorlar.