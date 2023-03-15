Proje hazır

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay , Kıbrıs adasının asli unsuru olan Kıbrıs Türkleri ile Türkiye’nin gönül akdinin her şart ve durumda iş birliğinin sürmesini kaçınılmaz kıldığını söyledi.

Oktay, ulaşım altyapı, teknolojik dönüşüm sanayileşme madenlerin işlenmesi tarımsal verimliliğin artırılması gibi alanlarda ilerlediklerini dile getirerek, iki ülke arasındaki sağlık sigortası sistemlerinin uyumlandırılması, Derinya bölgesinde sosyal konut inşaatı, deniz altından kablo ile elektrik getirilmesi gibi yeni işbirliklerinin ön çalışmalarının başlatıldığını ifade etti.

İş birliğimiz sürecek

Kuzey Kıbrıs’ın haklı davası ve ambargolara karşı başını dik tutarak dünyaya açılmasının her zaman Türkiye’nin öncelik meselesi olduğunu dile getiren Oktay, ülkede yaşanan büyük deprem felaketinin yaralarını hızla sararken Kuzey Kıbrıs’taki çalışmalara da devam ettiklerini belirtti.

Sosyal Sigorta Sistemlerinin uyumlaştırılmasına yönelik KKTC E-Devlet Projesi’ni kullanarak teknik çalışmalara başladıklarını dile getiren Oktay, Derinya’da bin 192 konut ve sosyal donatıdan oluşan yaşam şehri projesinde ilk etapta inşa edilecek konutların plan ve projesinin tamamlandığını en kısa zamanda inşaatın başlayacağını belirtti.

Oktay, Cumhuriyet Meclisi ce Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi projesinin inşaatının hızla devam ettiğini kaydetti.

22 projenin 15’i tamamlandı

E-KKTC Programı kapsamında yer alan 22 projenin 15’inin tamamlandığını dile getiren Oktay, aktif kullanıma açıldıklarını belirtti.

Girne Askeri Hastanesi’nin inşaatını bu yıl tamamlayacaklarını söyleyen Oktay, Lefkoşa Çetinkaya Türk Spor Kulübü Taksim Sahası’nın tamamlandığını, spor ve jimnastik sahalarına ilişkin beş tesisin de sözleşmesinin imzalandığını yapımın başladığını belirtti.

Tarım, hayvancılık, kadın kooperatifleri, girişimcilik gibi alanlarda desteklerin sürdürüldüğünü söyleyen Oktay, hastaneyle ilgili projenin de hızla devam ettiğini kaydetti.

KKTC’yi tanıma çağrısında bulundu

Oktay, Kıbrıs konusuna da değinerek, tarihin Kıbrıs Türklerinin müktesep haklarını görmezden gelen hiçbir yaklaşımın başarılı olma şansı bulunmadığını gösterdiğini söyledi.

Oktay, “KKTC için hemen şimdi diyerek buradan bir kez daha gerçekleri görerek tüm tarafları Kıbrıs Türklerinin haklarını tescil etmeye KKTC’yi tanımaya çağırıyoruz” dedi.

Oktay, Maraş konusunda da KKTC’nin bölgenin ekonomi turizm ve sosyal hayata kazandırılması yönünde mülk sahiplerinin haklarını gözeterek yürüttüğü çalışmaları destekleyeceklerini belirtti.

Oktay, Türkiye’nin ekonomik kalkınma ve Kıbrıs Türkünün uluslararası alanda verdiği hakkaniyet mücadelesinde KKTC’nin yanında olduklarını dile getirdi.

Üstel: İmkânları seferber ettik

Başbakan Ünal Üstel, 6 Şubat tarihinde meydana gelen asrın deprem felaketinde yaklaşık 49 bin can kaybı yaşandığını, on binlerce kişinin yaralandığını ve milyonlarca insanın da evinden olduğunu söyledi.

Üstel, iki ülke olarak tarihin en büyük felaketiyle yüzleşildiğini söyleyerek, başsağlığı diledi.

“Deprem sürecinde elimizdeki tüm imkanları seferber ettik” diyen Üstel, tüm arama kurtarma ekiplerini deprem bölgesine sevk ettiklerini belirtti.

Arama kurtarma faaliyetlerinin yanında, deprem felaketinin yaralarının sarılması için, 100’e yakın TIR’la deprem bölgelerine insani yardım ulaştırdıklarını dile getiren Üstel, ekonomik örgütlerle hükümetin oluşturduğu ortak bir platformla bin prefabrik konutun hazırlanıp depremde evlerini kaybeden insanlara gönderilmesi için çalışmaları başlattıklarını kaydetti.

Türkiye hükümetinin uygun gördüğü yerde konutların kurulma çalışmalarını başlattıklarını söyleyen

Üstel, “Kıbrıs Türk Şampiyon Melekler Köyü ismini taşıyacak bin konutluk yaşam merkezi, inşallah 5 bine yakın insanın geçici de olsa barınma ihtiyacını karşılanmasına vesile olacağız” dedi.