Ailelerin acısını paylaştı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Başbakan Ünal Üstel’in basın toplantısında Türkiye’deki depremde Adıyaman İsias Otel’in yıkılması sonucu yaşamını yitiren KKTC kafilesi de gündeme geldi.

“Adıyaman’da vefat eden Kıbrıs Türkü voleybol takımları Şampiyon Melekler yüreğimizi yakmıştır. daima kalplerimizde yaşayacaktır” diyen Oktay, ailelerine başsağlığı diledi.

Çöken bina hakkında Adıyaman Başsavcılığı’nın soruşturma açtığını ve üç kişinin tutuklandığını dile getiren Oktay, dava sürecinin takipçisi olacaklarını belirtti.

KKTC hükümetinin öncülüğünde Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu’nun deprem bölgesinde inşa edeceği Kıbrıs Türk Şampiyon Melekler konteyner kenti için Kıbrıs Türklerine teşekkür eden Oktay, Şampiyon Meleklerin daima kalplerde yaşayacağını belirtti.

Türk yargısına güvenimiz tam

“Türk yargısına ve sizlere güvenimiz tamdır” diyen Üstel, “KKTC’de çocuklarını kaybeden insanlarımızın da, bizlerin de talebi evlatlarımızın can kaybına uğramasına neden olan tüm suçluların hak ettikleri cezaları almasıdır” ifadelerini kullandı.

Asrın deprem felaketinde yaşamlarını yitiren tüm insanlara Allah’tan rahmet dileyen Üstel, “Yaralananlara acil şifalar diliyorum. Milletimize başsağlığı diliyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkı gerçek bir kardeş olarak buradadır, yanınızdadır. Türkiye için tek yüreğiz. Acımızı birdir, yasımız birdir.” dedi.