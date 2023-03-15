Tüp gaza 30 lira zam yapıldı

Resmi Gazete’de yayımlanan Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) (D Sınıfı Akaryakıt (LPG) Azami Satış Fiyatı) Emirnamesine göre denetime tabi mal olan tüp gazın fiyatlarında artış oldu.

Buna göre, D S1nıfı Akaryakıt’ın (LPG) 10 kiloluk tüplerdeki perakende azami satış fiyatı 285 TL'den fazla olamayacak. Diğer çaplarda olan tüplerde, sıvı gazın kilogram azami satış fiyatı ise KDV dahil 28,5 TL'den fazla olamayacak.

On kiloluk tüp gaz, 26 Ocak’tan beri 255 TL’den satılıyordu.

