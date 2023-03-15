Resmi Gazete’de yayımlanan Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) (D Sınıfı Akaryakıt (LPG) Azami Satış Fiyatı) Emirnamesine göre denetime tabi mal olan tüp gazın fiyatlarında artış oldu.
Buna göre, D S1nıfı Akaryakıt’ın (LPG) 10 kiloluk tüplerdeki perakende azami satış fiyatı 285 TL'den fazla olamayacak. Diğer çaplarda olan tüplerde, sıvı gazın kilogram azami satış fiyatı ise KDV dahil 28,5 TL'den fazla olamayacak.
On kiloluk tüp gaz, 26 Ocak’tan beri 255 TL’den satılıyordu.
Tüp gaza 30 lira zam yapıldı
On kiloluk ev tipi tüp gazın fiyatına, 30 TL zam yapıldı, tüp gazın fiyatı 285 TL’ye yükseldi.
Resmi Gazete’de yayımlanan Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) (D Sınıfı Akaryakıt (LPG) Azami Satış Fiyatı) Emirnamesine göre denetime tabi mal olan tüp gazın fiyatlarında artış oldu.
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YORUMLAR
Tüp 255 tl iken, eve servis yapan tüpçüler bizden 300 tl aldı. Yani 45 tl eve getirme parasi ödedik. Marketlerde tüp yoktu çünkü!!! Mecbur birakiyorlar birsürü para ödeyelim. Hic denetim yok. Herkes kafasına göre takılıyor. Garip bir ülke!!!