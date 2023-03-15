Şebeke işbaşında

Kuzey Kıbrıs’ta yaşlı ve emekli kesimi hedef alan dolandırıcılar rahat durmuyor. Yurt dışı hatlarından arayarak, kendilerini savcı, polis veya banka görevlisi olarak tanıtan şahısların, yaşlı ve emekli kişileri yüksek meblağlarda dolandırmaya devam ettiği bildirildi.

Polis Genel Müdürlüğü, telefon yoluyla dolandırıcılık konusunda uyarı yayınladı.

“Hiçbir polis, savcı veya banka görevlisinin, sizden paranızı bankadan çekerek başka bir hesaba yatırmanızı, havale veya EFT yapmanızı istemeyeceğini asla unutmayın” denilen duyuruda vatandaş, aile büyüklerini konu hakkında uyarmaya çağırıldı.

PGM Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamada, yurt dışı telefon hatları kullanılarak, özellikle yaşlı kişileri arayan ve kendilerini, polis, savcı veya banka görevlisi olarak tanıtan bazı kötü niyetli şahısların, özellikle yaşlı ve emekli kişileri yüksek meblağlarda dolandırmaya devam ettiği kaydedildi.

Bu kişilerin çeşitli senaryolar üreterek, kişilerin bankadaki parasını çekip kendilerinin belirttiği hesap numaralarına aktarmasını (havale/EFT) sağlayarak, yaşlıların dolandırıldığı ifade edilen duyuru şöyle sürdü:

“Telefonda sizi arayıp; kendisini polis, savcı veya hesabınızın bulunduğu bankanın görevlisi olarak tanıtan şahıslara, kimlik bilgilerinizi, banka hesap bilgilerinizi veya şifrelerinizi asla vermeyin. Sizi telefonda meşgul etmelerine müsaade etmeyin. Onların talimatlarına uymayın. Telefonu kapatın ve hemen 155 Polis İmdat hattını veya en yakın polis merkezini arayın. Paranızı, size söylenen hesaplara göndermeyin. Şayet göndermişseniz, hemen polis merkezini arayın ve gecikmeden olayı polise bildirin.

Bu bağlamda, yaşlı/emekli büyüklerimizin çocukları ve/veya aile yakınları tarafından, kötü niyetli bu tür kişilere karşı uyarılmaları ve böyle bir durum ile karşılaşmaları halinde ise, olayı en yakın polis merkezine bildirmeleri önemle rica olunur.

Hiçbir polis, savcı veya banka görevlisinin, sizden paranızı bankadan çekerek başka bir hesaba yatırmanızı, havale veya EFT yapmanızı istemeyeceğini asla unutmayın.”

Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2023, 10:49