Uzman yok, ilaç yetersiz

Tıp Bayramı nedeniyle Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) Konferans Salonu’nda “Tıp Töreni” düzenlendi. Törende konuşan sağlık örgütleri başkanlar, sorunları anlattı; servislerde uzman doktor olmadığı ve ilaç eksikliği yaşandığı belirtildi.

İlk konuşmayı yapan Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, zaman mevhumu gözetmeden fedakarca emek veren sağlık camiası ve emekçilerini sevgi ve saygıyla selamladı.

Sağlık hizmetlerinin, insanlığa yapılan en büyük ve paha biçilmez hizmet olduğunu vurgulayan Altuğra, insan sağlığını koruyarak, insana daha kaliteli bir yaşam sunmayı görev edinen ve bu kutsal mesleği yerine getiren tıp camiasını gönülden alkışladığını belirtti.

Bakan Altuğra, tüm vatandaşların en temel hakkı olan sağlık hizmetlerinden eşit koşullarda ve en iyi şekilde yararlanabilmelerini sağlamak adına, sağlık siteminde yıllardır yaşanan sorunlara ve ihtiyaçlara öncelik verilerek, etkin ve kaliteli bir sağlık sisteminin oluşturulması ve daha çağdaş sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi için çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Göreve geldikleri günden bu yana halkın aldığı sağlık hizmetlerini en iyi seviyeye çıkarmayı hedeflediklerini dile getiren Altuğra, koruyucu ve önleyici, iyileştirici/tedavi edici ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini hayata geçirme hedefi ile ilerlemeye devam ettiklerini kaydetti.

Yeni Girne Hastanesi…

Ülkede bir ilk olan Çocuk Acil Servisi’nin 24 Kasım 2022 tarihinde hizmete geçtiğini hatırlatan Altuğra, bunun büyük memnuniyet yarattığını söyledi. Yeni Girne Hastanesi’nin ihale sürecinin tamamlandığını ve inşaatının başladığını ifade eden Altuğra, 160 yatak kapasiteli, tam teşekküllü olacak olan hastanenin 2023 yılı sonunda tamamlanmasının öngörüldüğünü belirtti.

Gardiyanoğlu: Neyin bayramını kutlayacaktık ki

Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Remzi Gardiyanoğlu, “Neyin bayramını kutlayacaktık ki. Benden sonra kürsüye gelecek tüm sivil toplum örgütleri aynen benim yaptığım gibi sağlıkta yarım asırdan beridir çözüm bekleyen sorunları anlatacak, siyasi irade bunları dinleyip not alacak ve tabi ki bundan önceki yıllarda olduğu gibi konuşmasında sağlıktaki tüm sorunları bildiğini ve çözeceğini sonu cekli caklı biten konuşmalar ile ifade edecektir” dedi.

Gardiyanoğlu, hiç vakit kaybetmeden sağlıktaki tüm paydaşların bir araya gelmesi ve ulusal sağlık politikaları oluşturulması gerektiğini ifade ederek, “Sağlığı siyasetçilerin oyuncağı olmaktan kurtarmalıyız. Kim sağlık bakanı olursa olsun yol haritasından sapmasına asla izin vermemeliyiz. Gün sağlıkçıların birlik olma günüdür bunu yaptığımız takdirde 14 Martları bayram havasında kutlayabiliriz” dedi.

Onbaşı: Bayram havasından uzak ve buruk…

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası Başkanı Şükrü Onbaşı da, 14 Martların, ülkede uygulanan sağlık politikaları nedeniyle bayram havasından uzak ve buruk bir şekilde kutlandığını belirterek, bazı branşlarda hizmetlerin eksiklikler nedeni ile aksayarak yürütülemediğini, hatta bazı branşların son istifalardan sonra kapandığını ifade etti. Onbaşı, ülkede, üçüncü basamak sağlık hizmeti veren tek merkez olan Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi bünyesinde endokrinoloji ve gastroenteroloji uzmanı olmadığını, romatoloji, hematoloji ve nefroloji servislerinde de sadece birer uzman bulunduğunu belirtti.

Onbaşı şöyle devam etti:

“Global bir kriz olan ilaç eksikliği her yönü ile her alanda hissedilirken en çok da onkolojik hasta gruplarını etkilemektedir. Özellikle hormonoterapi ve immunoterapide kullanılan ilaçların kesintisiz tedariki hayati öneme sahiptir. Sadece özellikli ilaçlar değil basit ağrı kesici ve antibiyotiklerin de eksikliği hekimlerle hastaları karşı karşıya getirmektedir. Bu sorunun bir an önce çözülmesi temennimizdir.

Ameliyathanelerin ve servislerin kapasitelerinin yetersizliği ve doluluğu nedeni ile genel cerrahi, ortopedi, plastik cerrahi ve göğüs cerrahisi gibi branşlar aylar sonraya ameliyat randevusu verebilmektedir. Ameliyathanelerin artan cerrahi branş uzmanlarına cevap verecek şekilde, her yönü ile geliştirilip artırılmasını talep ediyoruz.”

Bakkaloğlu: 30 yıldır değişmedi

Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası Başkanı Halil Bakkaloğlu ise kamu hastanelerinde verilen diş tedavilerindeki hizmetin yükseltilebilmesi için modern teknolojilerin kullanılması ve çeşitliliğinin artırılması gerektiğini ifade etti. Bakkaloğlu, “Devlet hastanelerinde verilen hizmetlerin çeşitliliği son 30 yıldır değişmemiştir” dedi.

Taşargöl: Tüm sağlıkçıların en önemli konusu

Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Başkanı Ömer Taşargöl, sağlık hizmetlerinin etkin ve ulaşılabilir kılınması, hastane koşullarının iyileştirilmesi, koruyucu hekimlik uygulamalarının yaygınlaştırılması ve nitelikli personel gereksiniminin karşılanması yönündeki çabalara hız verilmesini temenni etti.

Taşargöl, sağlık alanındaki tüm sorunların kısa sürede çözülmesini temenni ederek, insanı yaşatmayı, insanlığa daha nitelikli bir yaşam sunmayı amaç edinen, bu kutsal, saygın ve onurlu mesleği büyük özveriyle yerine getiren tıp doktorlarının Tıp Bayramı’nı kutladı.

Özant: Can yakıcı ve acımasız olduğu bir ülke yarattık

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Ahmet Özant konuşmasında, sağlığa erişimin her bireyin anayasal hakkı olduğunu vurgulayarak, “Bu hakkın tüm yurttaşlarca eksiksiz kullanılabilmesi, sağlık hizmetlerinin kalitesi ve sağlık alanında ulaşılan düzey, günümüzde çağdaşlık göstergelerinden kabul edilmektedir” dedi.

Devletin, bireylere sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sürdürebilecekleri sosyo-ekonomik ve kültürel ortamı sağlamasının temel koşul olduğunu kaydeden Özant, “Hayallerin ulaşılmaz, umutların tükendiği, gerçeklerin ise can yakıcı ve acımasız olduğu bir ülke yarattık” şeklinde konuştu.



Plaket ve onur belgesi takdim edildi

Konuşmaların ardından meslekte 50’nci ve 25’inci hizmet yılını dolduran hekimlere plaket ve onur belgesi takdim edildi.

Törende ayrıca depreme gönüllü olarak giden hekimlere ve KTTB Psikolojik Destek Programı’nı yürüten Dr. Ayşe Zeki’ye plaket ve teşekkür belgeleri sunuldu. Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, Lefkoşa Türk Belediyesi, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği ile Kıbrıs Türk Paramedikler Derneği’ne ise kurumsal ödüller takdim edildi.

Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2023, 10:49