Umut Yalçın’ın dahası var

Suna ERDEN

Lefkoşa’da park halinde kilitsiz bırakılan üç araçtan 4 bin 350 TL çaldığı tespit edilen Umut Yalçın hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zanlı yargılanacağı davalardan teminata bağlanmak üzere dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkeme hırsızlık suçlarından birçok sabıkası olduğu belirtilen zanlının tutuklu yargılanmasına emir verdi.

Teminat duruşmasında olguları aktaran polis, Umut Yalçın’ın 29 Kasım 2020 tarihinde Lefkoşa’da Betül Taş Muhtaroğlu’nun aracından 450 TL Mehmet Ayaz’a ait araçtan bin 100 TL, Gözde Dağda’ya ait araçtan 2 bin 800 TL çaldığını söyledi.

Polis, ayrıca zanlı Umut Yalçın’ın bir otelde 100 TL’lik banknotlar halinde bin 300 TL sahte parayı taşıyarak tasarrufunda bulundurduğunu ve tedavüle sürdüğünün tespit edildiğini anlattı.

Polis, zanlının üzerinden toplam 2 bin 600 TL sahte olduğuna inanılan banknotların bulunarak emare alındığını belirtti.

1 Aralık’ta tespit edildi

Zanlının 1 Aralık tarihinde tespit edilerek tutuklandığını kaydeden polis, soruşturmanın tamamlandığını söyledi. Polis, zanlının hırsızlık suçlarından birçok sabıkası olduğunu belirterek, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, benzer birçok sabıkası olan zanlının tutuklu yargılanmasına ve bu amaçla 2 ayı geçmeyecek bir süre ile cezaevine gönderilmesine emir verdi.



