4 ağır suçlama var

Değirmenlik'te yaşayan eski kız arkadaşının evine izinsiz girdikten sonra olay çıkardığı iddia edilen Mustafa Özgökçen hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarılırken, ‘geceleyin ev açma, soygun, mülke tecavüz ve ciddi darp’ suçlarından yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, Mustafa Özgökçen’in 23 Aralık 2021 tarihinde saat 23.00 sıralarında Değirmenlik'te yaşayan eski kız arkadaşı Ş.Ö'nün (K-30) ikametgâhına gittiğini söyledi. Polis, zanlının kapıyı çaldığını, açılır açılmaz izinsiz bir şekilde eve girdiğini ifade etti. Polis, zanlının kendisinden ayrıldığı gerekçesiyle eski kız arkadaşını darp ettiğini açıkladı. Polis, zanlının eski kız arkadaşına ait Samsung marka cep telefonunu ve aracına ait kontak anahtarlarını da alarak, evden ayrıldığını ifade etti.



Polis, şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını, darp edilen kadının Lefkoşa Devlet Hastanesinde doktor kontrolünden geçirilerek, rapor temin edildiğini anlattı.Polis, zanlının suçunu itiraf eden sözlü beyanları bulunduğunu söyledi. Olayın ardından zanlının gözaltına alınarak, mahkemeye çıkarıldığını belirten polis, hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını anımsattı. Polis, bu süre içerisinde olayın meydana geldiği bölgede çevredeki güvenlik kameralarının incelendiğini, zanlının olay yerine gittiğinin görüldüğünü söyledi.Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının teminata bağlanmasını talep etti.Mahkeme, 12 bin 500 TL nakit teminat yatırması ve 2’şer kefilin 150’şer bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması şartlarıyla zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.