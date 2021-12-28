Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, genelde dünyanın ama özelde de KKTC’nin sarsıntılı bir dönemden geçtiğini belirterek, “Önümüzdeki dönem de kolay bir dönem olmayacak. Sorunların çözülebilmesi için canla başla çalışmaya ve sorumluluk almaya hazırız” dedi.

Özersay ve HP’li milletvekili adayları önceki gün önce Girne Açık Pazarı’nda düzenlenen kermesi ziyaret etti, ardından da sırasıyla, Beylerbeyi, Ozanköy, Çatalköy ve Esentepe’de vatandaşlarla bir araya geldi.



Özersay, ziyaretlerde yaptığı konuşmada, bir yıldan uzun bir süredir sokakta halkla iç içe olduklarına dikkat çekerek, farklı sektör temsilcilileri ve sivil toplum örgütleriyle temas ettiklerini belirtti.“Tüm sektörleri, farklı sivil toplum örgütlerini dinliyor, istişare ediyoruz. Bunu yapmak için seçim süreci başlamasını beklemedik, insanımız da bunun farkındadır. Bazıları sadece seçim zamanında ortaya çıkıyorlar ama halkımız bunu çok iyi biliyor, halk her şeyin farkındadır” diye konuşan Özersay, ülke yararı için çalışmaya aday olanlarla kendi menfaatinin peşinde olanların farkını en iyi bilenin halk olduğunu belirtti.