Çocuklar birbirinden eğlenceli oyunlarla keyifli bir gün yaşadı

Kuzey Kıbrıs’ta 2 buçuk aylık bir sürenin ardından kreş ve anaokulları dün kapılarını açtı.

Güneş Kreş ve Anaokulu, büyük bir heyecanla çocukları karşıladı. Kreş öğretmenleri ilk gün için çocukları eğlendirecek birçok aktivite gerçekleştirdi.

Kreşin bahçesinde öğretmenleri ile sohbet eden çocuklar, kendileri için hazırlanan oyunlarla keyifli vakit geçirdi.

Öğretmenler, yüz siperi takarak hijyen önlemlerini alırken, oyunlarda sosyal mesafe kuralına dikkat edildi. Ayrıca öğrencilerin oturma düzeninde de sosyal mesafeye dikkat edildi.

Oyunların yanı sıra çocukların hem eğleneceği hem de öğreneceği aktiviteler de düzenlendi.

Kreşlerin açılma tarihinin 1 Haziran Dünya Çocuk Günü’ne denk gelmesi de minikler için bir hediye oldu.

Büyük bir heyecanla başladık

Uzun bir sürenin ardından faaliyete başlayan Güneş Kreş ve Anaokulu’nun müdürü Güncan Canbilek, ilk günün heyecanını yaşadıklarını ifade etti.

Canbilek, “Çocuklar için ‘Sevgi’, ‘Güven’, ‘Oyun’ temelli eğitim sürecimiz başlamıştır. Sanki ilk kez açılıyormuşuz gibi büyük bir heyecanla ve yeni öğretmenlerimizle çocuklarımızı karşıladık”dedi.

Canbilek, Covid-19 sürecinin tüm dünyada olduğu gibi KKTC’yi de etkilediğini ifade ederek, şöyle devam etti:

“Okulumuzda çocukların sağlıklı ve mutlu bir ortamda eğitim almalarını sağlayacak tüm önlemleri aldık. Güncel sağlık bilgilerini takip ederek ailelerimizle birlikte işbirliği yaparak çocuklarımızın mutlu, huzurlu bir ortamda eğitim almalarını hedeflemekteyiz.

Okulumuzun felsefesi olan “oyun oynayarak öğreniyorum” temelinde oyunsu ve sanatsal etkinliklerle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ayrıca 1 Haziran Dünya Çocuk Günü’nü de çocukları kucaklayarak kutladık.”

