Dünya genelinde 374 bin 538 kişi hayatını kaybetti

Çin'de başlayan Coronavirüs salgınında vaka sayısı 6 milyon 300 binin üzerine çıktı. Can kaybı 375 bine yaklaştı. Covid-19'u atlatarak iyileşenlerin sayısı da 3 milyona yaklaşıyor.

ABD hem vaka hem de can kaybı sayısında en ağır bilançoya sahip ülke konumunda bulunuyor. Öte yandan, İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip Coronavirüsten (Covid-19) son 24 saatte ölen olmadığını belirterek, salgından hayatlarını kaybedenlerin toplam sayısını 27 bin 127 olduğunu bildirdi.

Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünyada Covid-19'a yakalanan kişi sayısı 6 milyon 300 bin 892'ye ulaştı.

Yeni tip Coronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü, bu ülkede 1 milyon 839 bin 679 kişi Covid-19'a yakalandı.

Dünya genelinde Covid-19 nedeniyle 374 bin 538 kişi hayatını kaybetti. Virüse yakalanan 2 milyon 866 bin 223 kişi iyileşirken, halen 3 milyon 60 bin 131 kişi tedavi görüyor.

İtalya

İtalya'da yeni tip Coronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 60 artarak 33 bin 475'e yükseldi. Ülkede 3 ayı aşkın süredir devam eden Covid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sivil Savunma kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.

Açıklamaya göre, ülkedeki aktif Coronavirüs vaka sayısı 708’lik düşüşle 41 bin 367’ye geriledi. Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 233 bin 197 ulaşırken, ülke genelinde son 24 saatte kaydedilen yeni vaka sayısı da 178 oldu. Bu sayı, salgının ilk başladığı günlerden olan 26 Şubat’tan bu yana kaydedilen en düşük günlük yeni vaka sayısı oldu.

İyileşenlerin sayısı dün 848’lik artışla 33 bin 475’e çıktı. Covid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 60 daha artarak 33 bin 475’e yükseldi. Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüş sürüyor. Dün 435 olan sayı, dün 424'e geriledi.

İngiltere

İngiltere'de Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 39 bin 45'e yükseldi. Sağlık Bakanı Matt Hancock’un günlük basın toplantısında verdiği bilgiye göre, ülkede Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 111 artarak 39 bin 45’e çıktı.

Ülkede önceki gün 1570 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 276 bin 332’ye yükseldi.

İngiltere’de toplam test sayısı da önceki gün yapılan 128 bin 437 testle 4 milyon 484 bin 340 oldu. İngiliz Ulusal Sağlık Siteminin (NHS) yayımladığı verilere göre dün ilan edilen toplam ölü sayısı daha önce kayıtlara geçmeyen 445 ölümü de içeriyor.

İspanya

İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip Coronavirüsten (Covid-19) son 24 saatte ölen olmadığını belirterek, salgından hayatlarını kaybedenlerin toplam sayısını 27 bin 127 olduğunu bildirdi.

Bakanlık, Covid-19 salgınıyla ilgili ölü ve vaka sayılarını güncelledi.

Covid-19 ile ilgili geçmiş verileri revize etmeye devam eden ve ölü sayısını haftalık veren bakanlık, son bir haftada 35 kişinin salgından öldüğünü duyurdu. Bakanlık haftalık ölü sayısını dün 39 olarak açıklamıştı.

Ülkedeki 17 özerk yönetimden 8'inde son bir haftadır Covid-19 kaynaklı ölüm tespit edilmediği ifade edildi.

ABD

ABD, en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke oldu. Ülkede 1 milyon 837 bin 170 kişide Covid-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 106 bin 195 kişi öldü.

İran

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Covid-19 nedeniyle ülke genelinde 81 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Toplam can kaybının 7 bin 878'e ulaştığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 2 bin 979 artarak 154 bin 445'e çıktığını kaydetti.

Ülkede 30'un altına inen günlük can kayıpları yeniden 80'in üzerine çıktı.

Singapur

Channel News Asia'nın haberine göre, Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 408 Covid-19 vakasına rastlandığı ve tespit edilen toplam vaka sayısının 35 bin 292'ye ulaştığı belirtildi.

Yeni vakaların tamamını, yabancı işçi misafirhanelerinde kalan çalışma iznine sahip kişilerin oluşturduğu ifade edildi.

Singapur'da bugüne kadar Covid-19 nedeniyle 23 kişi yaşamını yitirdi.

Çin

Yeni tip Coronavirüs salgınında son 24 saatte Çin ana karasında 16 vaka görülürken, Güney Kore'de tespit edilen vaka sayısı 35 oldu.

Pakistan

Pakistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 60 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybetmesi sonucunda toplam ölü sayısı 1543'e çıktı.

Son 24 saatte 14 bin 398 testin yapıldığı ülkede 2 bin 964 vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 72 bin 460, toplam test sayısı ise 561 bin 136 oldu.

En çok vaka 28 bin 245 kişiyle Sindh eyaletinde görülürken, en az vaka ise 255 kişiyle Pakistan kontrolündeki Azad Cammu ve Keşmir'de kayda geçti.

Virüsün ülkede ilk kez görüldüğü 26 Şubat'tan bu yana 26 bin 83 kişi de iyileşti.

ABD, en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke oldu. Ülkede 1 milyon 837 bin 170 kişide Covid-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 106 bin 195 kişi öldü.

97 milyon nüfuslu ülkede Covid-19’dan ölen yok

Öte yandan 97 milyon vatandaşı bulunan Vietnam’da şu ana kadar Coronavirüs’le ilgili tek bir ölüm bildirilmedi. Çin ile olan uzun sınırına ve her yıl aldığı milyonlarca Çinli ziyaretçiye rağmen ülkede yalnızca onaylanmış 328 Covid-19 vakası bulunuyor. Uzmanlar, düşük gelirli ve sağlık sisteminin yeterince gelişmediği ülkede erken alınan katı önlemlere dikkat çekti.