Türkiye’de Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantıda alınan kararlar kapsamında korgeneral rütbesine terfi eden Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı (KTBK) Sebahattin Kılınç, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriye-ti’ndeki (KKTC) görevine devam edecek.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan YAŞ toplantılarının ardından 5 Ağustos’ta açıklanan terfi kararları 30 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak.

Tümgenerallikten korgeneralliğe terfi eden Sebahattin Kılınç, 2023 yılından bu yana Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı görevinde bulunuyor.

Öztürkler'den Kılınç'a tebrik mesajı

Türk Barış Kuvvetleri Komutanı (KTBK) Sebahattin Kılınç’ın, KKTC’deki görevine devam edecek olma-sıyla ilgili Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler tebrik mesajı yayımladı.

Başkan Öztürkler mesajında şunları kaydetti;

"Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Sayın Sebahattin Kılınç’ı Yüksek Askeri Şura kararlarıyla korge-neral rütbesine terfi etmesi ve KKTC’deki görevine devam edecek olmasından dolayı kutluyorum. Sayın Kılınç’ın görev süresince sergilediği disiplin, kararlılık ve halkımızla kurduğu güçlü bağ, Kıbrıs Türk halkının güvenliğine ve huzuruna önemli katkılar sağlamıştır. Bu katkıların artacak devam edeceğine inancımız tamdır. Kendisini gönülden tebrik ediyor, yeni rütbesiyle görev süresince üstün başarılar diliyorum."

