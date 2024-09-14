Unutulmaz  bir yaz oldu

İskele Belediyesi’nin bu yıl 6-12 yaş arası çocuklara yönelik düzenlediği 2. Yaz Etkinlikleri sona erdi. İskele Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre 5 Ağustos- 10 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen etkinliklerde, modern dans, müzik, satranç, halk dansları, küçük şefler atölyesi, seramik ve kil yapımı workshopları, sanat atölyeleri gibi aktiviteler yapıldı.

Etkinliklerin tamamlanmasının ardından, çocuklar 10 Eylül Salı günü eğitmenleri ve refakatçileri eşliğinde Gazimağusa’da özel olarak hazırlanan bir geziye katıldı. Gezinin ardından, 12 Eylül’de İskele Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen törende çocuklara katılım belgeleri takdim edildi. Törene İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da katıldı ve çocukları tebrik ederek, eğitmenlere de teşekkürlerini iletti.

