Uraz cezaevinde

Lefkoşa’da farklı saatlerde araçlarında uyuşturucu bulunarak tutuklanan Yunus Emre Uraz ile Ali Gezer, dün mahkemeye çıkarıldı. Uyuşturucu madde ithal ve tasarrufu suçundan yargılanan Uraz cezaevine gönderilirken, sentetik cannabionid alma ve tasarrufu suçundan yargılanan Gezer teminatla serbest bırakıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru; Yunus Emre Uraz’ın 6 Ağustos günü saat 13.00 sıralarında Lefkoşa Sanayi Bölgesi’nde devriye gezen ekipler tarafından şüpheli görülerek durdurulduğunu belirtti. Polis, araçta yapılan aramada ön yolcu koltuğunun üzerinde bir gram 166 miligram sentetik cannabionid türü uyuşturucu bulunduğunu söyledi. Polis memuru; zanlının ifadesinde uyuşturucuyu Türkiye’nin Batman ilinden 2 gram olarak aldığını ve 25 Temmuz’da Ercan Havalimanı’ndan ülkeye getirdiğini beyan ettiğini aktardı. Polis, Uraz’ın turist vizesiyle geldiğini ve kalıcı bağı bulunmadığını belirterek tutuklu yargılanmasını talep etti.

Uyuşturuculu kağıt ele geçirildi

Polis memuru; Ali Gezer’in ise aynı gün saat 15.00 sıralarında Küçük Kaymaklı’da park halindeki aracında şüpheli şekilde tespit edildiğini söyledi. Araçta yapılan aramada 3 gram 225 miligram sentetik cannabionid türü uyuşturuculu kağıt bulunduğunu kaydeden polis, zanlının suçunu kabul ettiğini ifade etti. Polis, zanlının KKTC vatandaşı olduğunu belirterek, uygun bir teminat talep etti.

Mahkeme; Ali Gezer’in 10 bin TL nakit teminat yatırması, yurt dışına çıkış yasağı ve 2 kefilin 200 bin TL kefalet senedi imzalaması şartıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi. Uraz’ın ise 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine karar verildi.

