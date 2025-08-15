Hızlı müdahale için şart

Gazimağusa’ya bağlı Tatlısu’nun Küçük Erenköy bölgesinde faaliyet gösteren Roots Bar’da sabaha karşı çıkan yangın paniğe yol açtı.

Olay dün sabah saat 05.20 sıralarında meydana geldi. Yangına, Geçitkale İtfaiye ekipleri, Tatlısu Orman Söndürme Ekibi ve Tatlısu Karakolu’nda görevli polisler müdahale etti. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu alevler çevreye sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, yangının ardından yaptığı açıklamada, bölgede kalıcı bir itfaiye biriminin bulunması gerektiğini vurguladı.

Yangının can kaybı olmadan, yalnızca maddi hasarla atlatılmasının tek teselli olduğunu belirten Orçan, “Bu olay, konut ve işyerlerinde ya da ormanlık alanlarda çıkabilecek yangınlara hızlı ve etkin müdahale için bölgemizde sürekli görev yapan bir itfaiye teşkilatına duyulan ihtiyacı bir kez daha ortaya koymuştur” dedi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili polis soruşturmasının sürdüğü bildirildi.

