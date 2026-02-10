Üretici nefes alacak

Çiftçiler Birliği Başkanı Mehmet Nizam, 2026 tarım sezonunun şu ana kadar iyi geçtiğini, yağışların sevindirici olduğunu ve üreticinin bu yıl bir nebze olsun nefes alabileceğini belirtti.

Nizam, birliğin her zaman yalnızca üreticinin hak ve çıkarlarını savunduğunu, hükümet yetkilileriyle yapılan görüşmelerin siyasi değil, kurumsal ve istişare amaçlı olduğunu belirterek, birliğin tek önceliği-nin; üreticinin sürdürülebilir bir tarım politikası çerçevesinde desteklenmesi olduğunu vurguladı.

Nizam, zorlu geçtiğini belirttiği 2024-2025 tarım sezonunun ardından değerlendirmelerde bulundu.

Hükümet yetkilileriyle zaman zaman istişarelerde bulunulduğunu belirten Nizam, bu görüşmelerin herhangi bir siyasi iradenin yönlendirmesiyle değil, üreticinin sorunlarını ve taleplerini doğrudan ak-tarmak amacıyla yapıldığını vurguladı, “Çiftçiler Birliği hiçbir siyasi partinin güdümünde değildir” dedi.

Kuraklık ve artan maliyetlere rağmen ödemelerin zamanında yapılmasının üretici açısından hayati önem taşıdığını kaydeden Nizam, üreticinin kooperatif faizleri altında ezilmemesi için ödemelerin günü gününe yapılması gerektiğini belirtti.

Öte yandan Nizam, Çiftçiler Birliği’nin siyasi tartışmaların dışında durmaya devam edeceğini belirterek, Birliğin tek önceliğinin üreticinin sürdürülebilir bir tarım politikası çerçevesinde desteklenmesi olduğu-nu vurguladı.

