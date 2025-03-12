‘Şok’ rapor

Kıbrıs Üniversitesi Biobank Başkanı ve araştırmacı Konstantinos Deltas, Kıbrıslıların DNA referansının ilk kez oluşturulduğunu, genetik mirasa ilişkin yeni bilgilerin üretildiğini ve popülasyon seviyesinde genetik hastalık yükünün değerlendirildiğini belirtti.

Deltas, Kıbrıs Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, çalışmanın yakında açıklanacak faydalı sonuçlara ulaşacağını ve şu ana kadar bin 400 Kıbrıslının Genom’unun (DNA şifreleri) analiz edildiğini, bin 500 örneğin daha analiz edileceğini, bir sonraki hedefin ise 5 bin örneğe ulaşmak olduğunu söyledi.

Profesör Deltas, Kıbrıs nüfusundaki Yunan DNA’sının ne ölçüde bulunduğunu söylemenin zor olduğunu belirterek şu noktalara dikkat çekti:

*En iyi ihtimalle, Kıbrıslı erkeklerin yüzde 30'u Yunan kökenli, Kıbrıslıların DNA referansını oluşturan bir çalışmanın şu ana kadar ortaya koyduğu sonuçlardan biri.

*Bu, ada nüfusunun, yüzyıllar boyunca Kıbrıs'a gelen farklı kökenlerden gelen nüfuslarla daha fazla genetik benzerlik taşıdığını gösteriyor.

*Tarih ve arkeolojiye göre, Kıbrıs’ın ilk sakinleri 12 bin yıl önce, Yunanlar veya Türkler ortaya çıkmadan çok daha önce, komşu ülkelerden geldi.

Tarihi doğruluyor

Son araştırmaların, Kıbrıs’ın ilk sakinlerinin kökenleri konusunda tarih ve arkeolojiyi doğruladığını belirten Deltas, ancak “Kıbrıslı erkekler üzerinde yapılan çalışma – Y kromozomunun analizi – Yunan kökenine ait göstergelerin en iyi ihtimalle yüzde 10 ile 30 arasında olduğunu ortaya koydu” dedi.

Şu ana kadar en önemli başarının, 11 bin Kıbrıslı gönüllünün kişisel, demografik ve klinik verilerini içeren geniş bir arşivin oluşturulması olduğunu vurgulayan Deltas, “Bu veriler biyolojik materyalle birlikte ve elbette imzalı bir onay belgesi ile kaydedildi. Verilerin ve materyallerin büyük bir kısmı araştırma projeleri kapsamında kullanılıyor ve inceleniyor.” ifadelerini kullandı.

Deltas, analizlerin DNA’da “diğer birçok popülasyona ait varyasyonlarla aynı ve benzer frekansta olan değişiklikler” tespit ettiğini ve bunun “insanlık tarihindeki göçlerin ve nüfus karışımlarının varlığını kanıtlamasa da güçlü şekilde gösterdiğini” belirtti.

Ancak aynı zamanda, Kıbrıs’ın coğrafi konumu nedeniyle uzun süre sınırlı nüfus hareketliliği yaşadığı için genetik sapmaların ve yerleşimci etkilerinin görüldüğünü de ekledi.

Deltas, “Tüm bunlar DNA’mıza kaydedildi ve umuyoruz ki yakında bu genetik bulguları spesifik fenotiplerle, yani hastalıklarla ilişkilendirebileceğiz.” dedi.

Son yıllarda, kalıtsal kalp hastalığına sahip düzinelerce aile arasında genetik çeşitlilik tespit edildi ve çoğunlukla Avrupa popülasyonlarında görülen birçok varyasyon belirlendi.

Cyprome nedir?

Araştırmacı ayrıca, Kıbrıslıların DNA’sının detaylı genetik incelemesini yapacak mükemmeliyet merkezi projesi olan Cyprome hakkında da konuştu.

Deltas, “İnsan vücudundaki tüm proteinleri kodlayan DNA kısmının sıralanması ve okunmasından bahsediyoruz. Bu, tüm DNA’nın nispeten küçük bir kısmını oluştursa da, çoğu kalıtsal hastalık ile açık bir kalıtım modeli izlemeyen ancak güçlü bir genetik bileşene sahip hastalıkların büyük bir yüzdesinden sorumlu olan bölümdür.” dedi.

Bu yaklaşımın büyük bir boşluğu doldurduğunu ve hastalıkların araştırılmasında çok yararlı olduğunu söyledi.

Kıbrıs’ın ilk sakinleri

Deltas, tarih ve arkeolojiye göre, Kıbrıs’ın ilk sakinlerinin yaklaşık 12 bin yıl önce, Asya Minör, Levant, Suriye, Lübnan, Ürdün ve İsrail’den geldiğini belirtti.

Kıbrıslılar, tekrar eden fetihler veya ziyaretler nedeniyle birçok farklı kültürel etkiye maruz kaldı. Nüfusun zaman zaman neredeyse yok olduğu göz ardı edilemez, bu da genetik sapmaların ortaya çıkmasına ve bazı genetik göstergelerin yapay olarak artmasına yol açmış olabilir, dedi.

Çevresel faktörler, özellikle sıtma gibi hastalıklar da genetik mutasyonların artmasına neden oldu. Bu, talasemi gibi hemoglobinopatilerin ve daha az ölçüde orak hücre anemisinin ortaya çıkmasına katkıda bulundu.

Deltas, “Sıtma karşısında koruma sağlayan bu genetik avantaj, ilgili DNA varyasyonlarına sahip Kıbrıslıların hayatta kalmasını sağladı.” dedi.

Bu tür genetik mutasyonların taşıyıcısı olan bireylerin frekansının günümüzde Kıbrıslı Rumlar arasında yedi kişide bir olduğu belirtildi.

Yunan Mikenler ve Akalar çok daha sonra, MÖ 14. yüzyılda Kıbrıs’a barışçıl amaçlarla geldiler.

Deltas, “Yunan medeniyetinin üstünlüğü kısa sürede kendini gösterdi ve sonraki 100 ila 200 yıl içinde baskın hale geldi. Bu tarihten itibaren yerel Kıbrıslılar, Yunan kültürünü, dilini ve Zeus’un başını çektiği on iki tanrıdan oluşan Dodekatheon dinini benimsedi.” dedi.

Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2025, 09:43