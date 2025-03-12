İlginç bir durum

Suna ERDEN

Lefkoşa’nın Metehan bölgesinde önceki gece Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekibi tarafından gerçekleştirilen “Son Paket Operasyonu” kapsamında, iki adet tabanca ve toplam beş adet şarjör ele geçirildi, Erkan Çagı isimli zanlı tutuklandı. Zanlı dün “kanunsuz ateşli silah taşıma ve tasarrufu” suçlarından mahkemeye çıkarılarak, hakkında 3 gün ek tutukluluk kararı alındı.

Mahkemede olguları aktaran polis, 10 Mart 2025 tarihinde saat 21.00 sıralarında Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerince Metehan Sosyal Konutları park alanı içerisinde tespit edilen zanlının üzerinde yapılan aramada belindeki korse içerisinde biri Sur, diğeri Glock marka 2 adet 9 mm çapında silah ve 4 adet boş şarjör bulunduğunu söyledi.

Polis, zanlının kullanımındaki motosikletin kutusu içerisinde ise bir adet plastik şarjör bulunduğunu açıkladı.

Zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını ifade eden polis, ele geçirilen silahların balistik incelemeye gönderileceğini belirtti. Polis memuru, incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğun, zanlının emare alınan cep telefonunun inceleneceğini açıkladı. Polis memuru, mesele ile ilgili aranan şahıs olduğunu da belirterek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.

