Dosyaları birikti

Suna ERDEN

Sosyal medya üzerinden iletişime geçtikleri yabancı uyruklu şahıslara vatandaşlık ve çalışma ön izni vaadinde bulunarak, hazırladıkları sahte belgelerle insanları dolandıran çetenin üyelerinden Cemre Nur Doğan dün yeniden mahkemeye çıkarılarak, teminata bağlandı.

Türkiye’de bulunan abisi Yasin Doğan’ın iş yaptığı insanlardan para tahsil eden zanlının tutuksuz yargılanması kararında öğrenci olması etken oldu.

Geçtiğimiz Şubat ayında benzer suçtan tutuklandıktan sonra teminata bağlanan zanlı hakkındaki olgular aktarıldı.

Polis, 4 Mart 2025 tarihinde Gönyeli Polis Karakolu'na gelen, Türkmenistan uyruklu bir şahsın, 2024 yılı Şubat ayı içerisinde Facebook isimli sosyal paylaşım sitesinde kullanıcı isimli Can Çakırbeyli olan kişi ile konuştuğunu Türkmenistan’da bulunan 4 arkadaşına ön izin çıkartması konusunda ve uçak biletlerini alma hususunda 10 bin Dolar karşılığında anlaştıklarını ve kendisine vermiş olduğu Cemre Nur Doğan'ın hesap numarasına 14 Şubat 2025 tarihinde 360 bin TL parayı havale ettiğini ancak uçak biletlerinin ödenmediğini ve kendisine gönderilen ön izinlerin sahte olduğunu öğrendiğini belirterek, şikayetçi olduğunu söyledi.

65 bin nakit ödedi

Polis, zanlının 4 Mart tarihinde tutuklandığını, 2 kez mahkemeye çıkarılarak 6 gün ek süre alındığını belirtti.

Polis, bu süre içerisinde yapılan soruşturma sonucu mağdurların zanlının abisiyle görüşmeler yapıldığını belirlediklerini açıkladı. Polis, zanlının hesabına gönderilen 360 bin TL paranın çeşitli hesaplara gönderildiğini, bu yönde soruşturmanın sürdüğünü ifade etti.

Polis, zanlı ile abisinin hesabı ortak kullandığını tespit ettiklerini açıkladı. Polis, zanlının geçtiğimiz Şubat ayında da benzer meseleden dolayı tutuklandığını ve teminata bağlandığını kaydetti. Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını, ülkede öğrenci olarak bulunduğunu belirterek, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 65 bin TL nakit teminat yatırmasına ve 200 bin TL şahsi kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

