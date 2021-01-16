Üretim durdu

Girne’ya bağlı Lapta’da faaliyet gösteren Kardeşler Fırınında çalışan 6 kişinin test sonucu pozitif çıktı. Tespit üzerine fırın kapanırken, iş yerinde çalışan herkes karantinaya alındı. Bu arada Lapta’nın Başpnar Mahallesi muhtarı ile eşinin de test sonucunun dün akşam saatlerinde pozitif çıktığı bilgisi elde edildi. Muhtar, eşi, üç çocuğu ve damadının karantinaya alındığı belirtildi.

Diyalog’a konuşan Lapta Belediye Başkanı Mutafa Aktuğ, Kardeşler Fırınında çalışanların rutin test yaptırdığını, 6 kişinin Coronavirüs kaptığının tespit edildiğini ifade etti.

Aktuğ, fırında toplam 44 kişi çalıştığını, tüm elemanların karantinaya alındığını söyledi. Belediye Başkanı Aktuğ, test sonucu pozitif çıkan elamanların temizlik işleriyle uğraşanlar olduğunu belirtti.

Aktuğ, işçilerin aynı yerde lojmanda kaldığını söyledi.

Fırının bir süre kapalı olacağını kaydeden Aktuğ, temaslı tespit çalışmalarının da sürdüğünü ifade etti.

Muhtar ile eşi Corona’ya yakalandı

Belediye Başkanı Aktuğ, ayrıca Başpnar Mahallesi Muhtarı ile eşinin de test sonucunun pozitif çıktığını, ailenin karantinaya alındığını açıkladı.

Aktuğ, önceki gün de Lapta’da faaliyet gösteren bir kahvehane işletmecisinin test sonucunun pozitif çıktığını hatırlatarak,” Muhtar kahvehane sahibiyle temas etmişti” dedi.

Bir süre kapalı

Lapta Kardeşler Fırını da sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda bazı personellerin PCR testlerinin pozitif çıkması sonucunda, halk sağlığını korumak adına üretime ara verdiklerini duyurdu.

Lapta Kardeşler Fırını’nın sosyal medya paylaşımı ise şu şekilde:

Dünyanın ve Ülkemizin içinde bulunduğu Covid-19 sürecinden maalesef ki işletmemiz de olumsuz etkilenmiş bulunmaktadır. İşletmemizdeki bazı personellerin test sonucunun pozitif çıkmasından dolayı hem kendi sağlığımız hem de sizlerin sağlığı ve sizlere ileride daha kaliteli hizmet verebilmek adına, bir süreliğine üretimimize ara verdiğimizi bildiririz.

Daha sağlıklı günlerde buluşmak üzere…”