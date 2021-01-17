Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katıldığı törenle toplam yatırım bedeli 1.37 milyar dolar olan 1 termik ve 3 jeotermal enerji santralının açılışı gerçekleştirildi. Tesisler Manisa’da yaklaşık bin 700 kişiye istihdam sağlayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldığı Manisa Enerji ve Tabii Kaynaklar Projeleri Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları:

-Buradan tüm Manisa'ya selam ve sevgilerimi gönderiyorum.

-Toplam yatırım bedeli 1.37 milyar dolara ulaşan 4 enerji tesisimizin hayırlı olmasını diliyorum.

-Göreve geldiğimizden bu yana doğalgaz dağıtımına yaptığımız yatırımları 27 milyar lirayı buldu. Bugün 54.5 milyon vatandaşımız doğalgazın konforundan yararlanıyor. Doğalgazın ulaştığı toplam nüfus ise 68 milyondur.

-2020'de de doğalgaz yatırımlarımıza ara vermedik. 39 ilçe ve beldemizi doğalgaza kavuşturduk. 2021'de de yatırımlarımızı artırarak sürdüreceğiz.

-Vatan yansa ateşinde ısınacak kadar gözü kararmış güruha rağmen hamdolsun Türkiye'ye Cumhuriyet tarihinin en başarılı 18 yılını yaşattık.

-Türkiye'nin büyümesi için olmazsa olmaz gördüğümüz elektrikte kurulu gücümüzü 18 yılda 3'e katlayarak 96 bin megavata ulaştırdık. Sadece üretimde değil, yenilenebilir enerji teknolojilerinde de merkez ülke olmayı hedefliyoruz. 2002'de sadece 18 megavat olan jeotermal kurulu gücümüz, bugün 1613 megavata ulaşmıştır. Bu rakamla Türkiye jeotermalde Avrupa'da ilk, dünyada dördüncü sıraya yükselmiştir.