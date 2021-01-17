Dünyanın Renkleri Kreş ve Okul Öncesi Eğitim Merkezi’nin minikleri Denktaş’ı andı

Dünyanın Renkleri Kreş ve Okul Öncesi Eğitim Merkezi’nin minikleri, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ı 9’uncu ölüm yıldönümünde düzenlenen bir törenle andı.

Türkiye ve KKTC bayraklarıyla okulda düzenlenen törene katılan minikler, şiirler okuyarak, günün anlam ve önemine dair konuşmaları dinlediler.

Yapılan konuşmalarda “hayatını mücadelesine adayan kurucu lider Rauf Raif Denktaş’ı saygıyla ve özlemle anıyoruz” denildi.