Üretimde İtalyan tekniği kullanılacak

Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü (TAE), bağcılığın geliştirilmesi amacıyla 6’sı yeni olmak üzere 12 sofra-lık üzüm çeşidini denemeye aldı. Yeni çeşitler, geleneksel talvar yerine kademeli İtalyan talvarı tekniğiy-le yetiştirilecek.

Çalışmalarda elde edilecek veriler, önceki yıllardaki üretim sonuçlarıyla karşılaştırılacak. TAE verilerine göre; 2023 yılında ülkede 3 bin 132 ton üzüm hasadı yapılırken, ithalat bin 585 ton oldu.

Tangolar: Modern teknikler şart

Çukurova Üniversitesi Bağcılık Öğretim Üyesi Prof. Dr. Semih Tangolar, Kıbrıs’ın bağcılık için uygun koşullara sahip olduğunu belirterek, “Kuraklık ve toprak tuzluluğu gibi sorunlara karşı yeni çeşitler ve modern teknikler şart. İtalyan talvarı bu açıdan verimli ve yenilikçi bir yaklaşım” dedi.

Tangolar; topraksız kültür yöntemiyle 1–1.5 ay erken hasat ve dönüm başına 5–6 ton verim alınabil-diğini, İtalya’da yapılan denemelerde İtalyan talvarıyla yüzde 25–30 daha fazla ürün elde edildiğini vurguladı. “Kuraklığın gün geçtikçe artması nedeniyle bağcılığın hem yeni çeşitler hem de yeni teknik-lerle geliştirilmesi gerekiyor” diyen Tangolar, örtü altı topraksız kültür tekniğinin de (su ve gübrenin etkin kullanıldığı bir teknik) bağcılık için yeni olduğunu, İspanya ve İtalya’da bu uygulanmaya başladı-ğını aktardı.

Yüzde 25-30 daha fazla verim

Tangolar; İtalya’da yapılan denemelerde İtalyan talvarlarından yüzde 25-30 daha çok verim alındığına da işaret etti.

İtalyan talvarında ilaçlamanın ve hasadın çok daha kolay, ürün yanmasının daha az, kalite için salkım seyreltmenin de daha kolay olduğunu ifade eden Tangolar, denemeye alınan bazı çeşitlerin İtalyan talvarındaki verimine de bakacaklarını belirtti.

Bağcılığa asli üretim gözüyle bakıyoruz

TAE Müdürü Cem Karaca da, Kıbrıs Türk kültüründe olan üzüm üretiminin talepleri karşılanmada ye-tersiz kalması nedeniyle, bağcılık üzere çeşit deneme araştırması yapılması kararı alındığını anlattı.

Karaca, son zamanlarda tesis sahipleri tarafından üretilen şarapların tattırılmasıyla öne çıkan butik otelciliğin gelişmekte olmasının da bu kararı almada etken olduğunu ifade etti.

Ziraat Yüksek Mühendisi Doktor Yeşim Rehber Dikkaya da, çalışmaya eski çalışmada öne çıkan 6 çeşit ve 6 yeni çeşidi dahil ettiklerini, bunları İtalyan talvarında denemeye aldıklarını ifade etti.

Dikkaya, İtalyan talvarından elde edilecek verimleri, eski çalışmalardan elde ettikleri verilerle kıyaslaya-caklarını belirterek, çalışmanın sonuçlarının 2 yıl sonra çıkmasını beklediklerini söyledi.