Ekonomik başarı sağlanamadı

Ömer KADİROĞLU

Kıbrıs Barış Harekatı'nın üzerinden tam 51 yıl geçti ancak aradan geçen yarım asra rağmen halkın gündemindeki sorunlar neredeyse hiç değişmedi. Harekatla sağlanan askeri başarının ekonomik başarıyla taçlandırılamadığını ifade eden vatandaşlar, ülkenin en büyük sorunlarının başında pahalılığın geldiğini ifade etti. Vatandaşlar; ekonomiyi sağlık, suçlardaki artış gibi sorunların takip ettiğini söyledi.

Ne dediler…?

Sevgen Kali

“Barış Harekatı’nın üzerinden geçen 51 yılda, askeri başarıyı ekonomik başarı ile taçlandıramadık. Ekonomi diye bir şey yok. Memur cumhuriyeti, maaş cumhuriyeti yarattık. 51 senede bir arpa boyu yol alamadık. Diğer yandan sağlık, eğitim ve daha birçok alanda 1974 yılındaki hizmetin çok gerisine gittik. Yetkililerden hiçbir beklentim yok. Bu memlekette her kapıda bir Mercedes var; sonra da millet meyve sebze pahalı diye bağırıyor. Memleket uçuyor ama ekonomiyle değil. Nasıl uçtuğunu ben de bilmiyorum.”

Vedat Alagöz

“Barış Harekatı’nın üzerinden geçen 51 yılda, askeri başarıyı ekonomik başarıyla taçlandıramadık; ancak çok da kötü durumda olduğumuzu düşünmüyorum. Son zamanlarda yeni gelen hükümetimiz, eskiden yarım kalmış işleri yapıyor. Yani askeri zaferden sonra geçen 51 yılda güzel şeyler yapamadık. Son zamanlarda Türkiye’nin müdahalesiyle çok güzel işler yapılıyor. Bu ülkenin en önemli sorunu pahalılıktır. Daha sonra sınır kapılarındaki yoğunluklar ve piyasadaki denetimsizlikler geliyor.”

Malik Cömertbay

“Harekattan bu yana geçen 51 yılda herhangi bir ekonomik başarı gösteremedik. Gidişat hiç iyi değildir. Bu ülkenin en önemli sorunları, son zamanlarda dışarıdan gelen yabancıların yarattığı suç artışlarıdır. Beklentimiz, bu yaşanan sorunların çözüme kavuşturulması ve ülkenin refahı için çalışılmasıdır.”

Yücel Işıkel

“Askeri başarımız oldu; ancak ekonomik başarı ne yazık ki sağlanamadı. Bu ülkedeki en önemli sorun, uçuşlarımızdaki kısıtlamalardır. Uçuş kısıtlamasının olumsuzlukları her şeye yansıyor. Beklentimiz, herkesin başarılı olması ve ülkeyi bu sorunlardan kurtarmasıdır.”

Tözüm Tarcan

“Ekonomimiz ortada. Askeri zaferimiz de tam olarak sağlanmış değildir. Adaya, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin devamı için çıkıldı; ancak ada ikiye bölündü. Kimsenin ne istediğini kimse bilmiyor. Bu ülkenin en önemli sorunu çözümsüzlüktür. Çözüm olmadığı için her yerde sorun yaşanıyor. Beklentim, bir seçimin olması ve hükümetin değişmesidir.”

Mustafa Ünerdi

“Ekonomi berbat durumda ve bu konuda başarılı olamadık. Ülkenin en önemli sorunu, piyasanın denetimsiz olmasıdır. Sadece bununla kalmayıp daha birçok sıkıntı yaşanıyor. Beklentimiz, yetkililerin bir önlem almasıdır. Üç kuruş artış veriyorlar; piyasayı denetlemedikleri için hiçbir şeyin tadı tuzu kalmadı.”

Altaş Akburak

“Barış Harekatı’ndan bu yana ekonomide bir zafer elde edemedik. Ekonomi çok kötü durumda. Ülkenin en acil sorunları işsizlik ve pahalılıktır. Ülkede yaşanan sıkıntılarla ilgili beklentimiz, yöneticilerin daha fazla sorun çözücü olmalarıdır.”

Jale Akburak

“51 yıllık sürede askeri zaferi ekonomik zaferle taçlandıramadık. Ekonomi çok kötü ve ekonomi kötü oldukça insanlar da yanlışa ve sahteliğe yöneliyor. Ülkenin en önemli sorunları, pahalılık ve işsizliktir. Beklentimiz, bu sorunları çözmek için yetkililerin uğraş vermesidir.”