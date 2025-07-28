Polis peşinde

Rum İtfaiye Şefi Nikos Longinos Limasol’da yaşanan ölümlü orman yangının ardından Orun-da bölgesinde yeni kundaklamalar yapıldığını açıkladı.

Alithia’nın “Ateşe Veren Araba Görüldü… Longinos Orunda’da da Kundaklama Şikayetinde Bulundu” başlıklı haberine göre Longinos RİK’e yaptığı açıklamada, cuma günü kimliği bilin-meyen bir kişinin Orunda’da aracından inerek üç noktada yangın başlattığının görüldüğü bilgi-sini verdi.

Longinos “Büyük yangından sonra dahi cuma günü bazıları yeniden kundaklama yaparak yangın çıkarmaya çalışıyor.” vurgusu yaptı. Orunda bölgesindeki Panaya köprüsünde bir kişi-nin arabasından inerek üç noktada çıkardığı yangına derhal müdahale ettiklerini anlatan Longi-nos, arabayla ilgili bilgileri polise verdiklerini kaydetti. Longinos “Son zamanlarda biz bir yan-gına koşarken maalesef bazıları başka yerlerde yangın çıkarmaya çalışıyor” dedi.

Rum Polis Basın Sözcüsü Kiriakis Lambrianidu ise KİPE’ye yaptığı açıklamada Limasol’daki yangının çıkış sebebinin de araştırılmakta olduğunu belirtti. Son günlerde Güney Kıbrıs genelin-de çıkan yangınlarla ilgili polise ulaşan bütün bilgilerin araştırılmakta olduğuna işaret eden Lambrianidu İtfaiye Şefi Longinos’un kundaklamalarla ilgili şikayeti sorulduğunda sözde “Omorfo (Güzelyurt) Polis Müdürlüğü'nün” konuyu araştırmakta odluğunu söyledi.

Lambrianidu Rum Polis Çevik Kuvvet (MMAD) ekiplerinin ve polisin yangından zarar görmüş bölgelerde devriye gezdiğini ve Suni-Zanacia köylerinde yanan evlerin yağmalandığı yolunda şikayet aldıklarını sözlerine ekledi.

Gazete başka bir haberinde büyük Limasol yangının kontrol altına alındığını, küçük alevlen-melere de derhal müdahale edilmekte olduğunu yazdı. Rum Elektrik İdaresi (AİK) ekiplerinin de yangından etkilenen köylere elektrik enerjisi sağlamak için yoğun çalışmakta olduğunu ekledi.