UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin yaptığı açık-lamada, “Zaferle çıkacağımıza yürekten inanıyorum, çünkü bu inancı partili kardeşlerimin gözlerinde görüyorum” dedi.

Üstel; birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, “İnanıyorum; bir olacağız, birlikte kazanacağız” ifadelerini kullandı.

Üstel, önceki gün Karaoğlanoğlu, Alsancak, Lapta ve Karşıyaka’da partililerle bir araya geldi. Ziyaretlere Cumhurbaşkanı Tatar da katılarak konuşma yaptı. Tatar, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Bu vatanı sevmek, bu halkla gönül bağı kurmaktan geçer. Bu topraklar, şehitlerimizin emaneti; her karışı onur, her adımı mücadele dolu. Ay-yıldıza gönül verenler bu aziz topraklarda nefes aldığı sürece, Kıbrıs Türkü’nün haklı davası asla yere düşmeyecek.”

Başbakan Üstel ise yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin yaptığı açıklamada, “Zaferle çıkaca-ğımıza yürekten inanıyorum, çünkü bu inancı partili kardeşlerimin gözlerinde görüyorum” dedi. Üstel; birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, “İnanıyorum; bir olacağız, birlikte kazanacağız” ifadelerini kullan-dı.

