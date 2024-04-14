Yeni Dünyaya Açılan Kapı: Merittayfa

Casinosu olan otellerin kendi içinde bazı gerçekleri vardır. Bunun en belirginleri de çocukları ile birlikte gelen misafirlerin belli zamanlarda çocuklarının eğitilerek zaman geçirmesidir. Burada bir kelimenin altını çiziyorum. “Eğitilerek” Bu iş ciddi bir konudur. Merit Park Hotel’in çocuk ve gençlik ekibinin bu işleri ustalıkla sunması beni bile heyecanlandırıyor.

Otelimize sürekli gelmeyi adet haline getiren misafirlerin çocukları şimdi artık birer genç olma yolundalar. Dolayısıyla mevcut çocuk hizmeti onlara yetersiz geliyor. Ve eskiden haz aldıkları Meritta Clup’dan mutlu ayrılamıyorlar. Bu sebeple bir Gençlik Kulübü olan Merittayfa yaratıldı.

Nedir Merittayfa şimdi ona gelelim

Gençlerin yalnız ve bağımsız kalma ihtiyaçlarına cevap veren, çağın ve doğanın aynı anda uyumuyla yaratılmış özel bir alan. Spor alanlarına yakın, gençlerin dijital ihtiyaçlarını son teknoloji ile karşılayan bir ağaç ev. Doğayla iç içe, yaşıtlarıyla özgürce vakit geçirebilecekleri ve tatilin tadını doyasıya çıkarabilecekleri eğlenceli bir alan.

En değerli hazinelerimiz olan çocukların, emin ellerde gözümüz arkada kalmadan, yeni bilgiler edinmeleri ve teknolojik dünyaya açılmaları için Meritta Club Direktörü Burak Sarıkaş onlara hem abi hem müdür olarak ekibiyle birlikte her daim ilham kaynağı olacak.

