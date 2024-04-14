Hepimiz minnettarız

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ramazan Bayramı vesilesiyle Kıbrıs Gazisi Fahri Keskin, TMT Mücahidi Alçın Volkan ile Şehit İrfan Halil ve Şehit Vedat Saffet’in yakınlarını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, ziyaretlerde yaptığı konuşmada devlet olarak şehit yakınlarının her zaman yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini söyledi.

“Şehitlerimizi ne unuturuz, ne unuttururuz” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkü’nün özgürlüğüne ve bağımsızlığına kavuşup, devlet sahibi olması ve huzur içinde yaşamasını şehitlere, gazilere ve TMT mücahitlerine borçlu olduğunu vurguladı.

1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nın bu yıl 50. Yıl dönümünün kutlanacağına işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının Kıbrıs’ta barış, huzur ve güvenin teminatı olduğuna dikkat çekti.

Tatar, Kalkanlı Yaşlı Bakımevini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ramazan Bayramı dolayısıyla Kalkanlı Yaşlı Bakımevini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Kalkanlı Yaşlı Bakımevinde yaşlılarla sohbet eden Cumhurbaşkanı Tatar, yaşlıların Ramazan Bayramlarını kutladı.

Ziyarette ayrıca Mehmet İslamoğlu, müzik dinletisi sundu.

Cumhurbaşkanı Tatar’a ziyaretinde Sosyal Hizmetler Daire Müdürü Alev Ecevit eşlik etti.