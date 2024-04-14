Halk sağlığı korunuyor

Hüseyin ÇİÇEK

İskele Belediyesi Zabıta Birimi'ne bağlı Çevre ve Sağlık Bölümü bölgedeki birçok restoranı denetledi. Halk sağlığından hareketle yapılan denetimde, hijyen kurallarının yanında ürünlerin son kullanma tarihleri de kontrol edildi. Büyük bir titizlikle kontrollerini gerçekleştiren ekip, 77 adet tarihi geçmiş ürüne el koyarak imha etti.

Belediyeden yapılan açıklamada şunlar belirtildi:

“Birçok noktada gördükleri sorunları çözen, kurallara ve yasalara uymayanlara cezai işlem uygulayan İskele Belediyesi Zabıta Birimi bünyesinde oluşturulan Çevre ve Sağlık Bölümü, ihbarlara da büyük önem veriyor.

Bu kapsamda Zabıta Birimi'ne bağlı Çevre ve Sağlık Bölümü, Ramazan Bayramı öncesinde, restoranları denetledi. Halk sağlığından hareketle yapılan denetimde, hijyen kurallarının yanında ürünlerin son kullanma tarihleri de kontrol edildi. Büyük bir titizlikle kontrollerini sağlayan ekip, 77 adet tarihi geçmiş ürüne el koyarak imha etti.

İskele ve köylerinde yaşayanların yanı sıra İskele’yi ziyaret edenler de 0548 810 11 01 numaralı telefondan ya da WhatsApp üzerinden belediyeye mesajlarını iletebilirler.”