Üstel: Gururluyuz

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bugün KKTC’ye gelecek.

Yılmaz’ın yeni Girne Devlet Hastanesi'nde düzenlenecek törende Girne Devlet Hastanesi ile Güzelyurt Devlet Hastanesi’nin eş zamanlı açılışına katılacağı belirtilirken, Başbakan ve UBP Genel Başkanı Ünal Üstel, Güzelyurt’a büyük yatırımlar kazandıran tek partinin UBP olduğunu ifade ederek, gururlu olduklarını söyledi.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, Güzelyurt ilçesine bağlı Şahinler, Serhatköy, Gayretköy, Mevlevi, Zümrütköy, Akçay, Aydınköy ve Güneşköy’de halkla bir araya geldi.

Ziyaretlerde konuşan Üstel, geçmişte muhalefetin de iktidara geldiğini belirterek, geçmiş hükümetlerin ülkeyi hangi noktada bıraktığının unutulmaması gerektiğini söyledi.

Üstel, geçmiş hükümetleri eleştirerek, “Son gidişlerinde maaşları taksitle ödediler. Tünelin ucuna baktıklarında ışığı göremedikleri için hükümetten ayrıldılar. Halkı düşünmeden gittiler” dedi.

UBP’nin ise her zaman tünelin ucundaki ışığı gördüğünü savunan Üstel, Güzelyurt’a yapılan yatırımlara dikkat çekti.

Üstel, “Her iktidara geldiklerinde Güzelyurt’a tek çivi çakmadılar. Güzelyurt Sosyal Konutları, Lefkoşa-Güzelyurt çift şerit yolu, Lefke-Güzelyurt çift şerit yolu, suyun Güzelyurt Ovası’yla buluşması, Cypfruvex’e kazandırdığımız soğuk hava deposu ve yakında açılışını yapacağımız Güzelyurt Hastanesi UBP’nin eseridir” ifadelerini kullandı.

“Güzelyurt’ta dikili bir ağaçları, ortaya koydukları tek bir eser yok. Güzelyurt Belediyesi ve UBP hükümetlerinden başka bu bölgeye çivi çakan olmadı” diyen Üstel, Türkiye Cumhuriyeti ile iş birliği içerisinde ve yerel kaynakları etkin şekilde kullanarak yıllardır yapılmayan birçok projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

UBP’nin ülkenin geleceği açısından önemine vurgu yapan Üstel, “Ulusal Birlik Partisi bu ülkenin güvencesidir. Ulusal Birlik Partisi bayrağımızın güvencesidir. Ulusal Birlik Partisi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin güvencesidir” ifadelerini kullandı.

Ulusal davanın UBP açısından vazgeçilmez olduğunu belirten Üstel, iki devletli çözüm vizyonunu her platformda savunduklarını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte hayata geçirilen su projesine de değinen Üstel, “Biz halkımıza söz verdik. Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte bu projeyi gerçekleştireceğiz dedik ve gerçekleştirdik” dedi.

Üstel, Türkiye’den gelen suyun tüm köylere ve ovalara ulaşması için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Panele katıldı

Öte yandan Üstel, 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında düzenlenen “Kıbrıs’ta Dini Hayat ve Din Hizmetleri” paneline katılarak konuşma yaptı.

Kıbrıs Türk halkının adadaki varlığını “vatan, millet ve din” olarak nitelendirdiği üç temel değerin ayakta tuttuğunu ifade eden Üstel, “Bu üç değer bizi birbirimize bağladı. Zor zamanlarda ayakta tuttu. Kimliğimizi ve kültürümüzü kuşaktan kuşağa taşıdı.” dedi.

Vakıfların dinî hizmetlerin yanında toplumun ihtiyaçlarına da cevap verdiğini ve yardımlaşma geleneğini yaşattığını söyleyen Üstel, bu mirasın bugün de camilerde, vakıf eserlerinde ve toplumsal hafızada yaşamaya devam ettiğini ifade etti.

