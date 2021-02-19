‘Corona’ şakası

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Mormenekşe köyünde, garajda park halinde bulunan Mesut Şenol’a ait Toyota Corona marka araç çalındı. Aracı çalınan Mesut Şenol, soluğu poliste aldı. Polis yaptığı araştırmalar sonucu Mormenekşe’de çalınan aracı Türkmenköy ile Akdoğan arasındaki boş bir arazide buldu.

Hırsızlık olayının dün sabahın erken saatlerinde meydana geldiği belirtildi. Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgilere göre; sabah işe gitmek için aracına yönelen Mesut Şenol, EF 677 plakalı, Toyota Corona marka aracını garajda göremeyince büyük şok yaşadı. Durumu polise bildiren Şenol, çevrede kısa bir aramada yaptı. Gazimağusa polisi, olayla ilgili soruşturma başlatırken, Mesut Şenol’un oğlu Emre Şenol da, sosyal medyada aracın marka ve plakası ile resmini de paylaşarak yardım istedi.

Polisin büyük başarısı

Soruşturma başlatan ve bölgedeki kamera görüntülerinden yola çıkan polis ekipleri, aracı kısa süre içerisinde, Türkmenköy ile Akdoğan arasında boş bir arazide buldu. Polis, aracı çalan kişi ya da kişilerin bulunması için soruşturmasını sürdürüyor.