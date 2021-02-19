Gören PCR testine koştu

Ömer KADİROĞLU

Sağlık Bakanlığı’nın Covid-19’a karşı mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar kapsamında dün Lefkoşa’da ücretsiz PCR testi yapıldı.

Vatandaşlar, Metropol ve Ortaköy bölgelerinde iki büyük market önünde yapılan ücretsiz teste yoğun ilgi gösterdi. Ortaköy ve Metropol bölgelerinde yapılan PCR taramasında 366 kişiye test yapıldığı belirtildi.

Test yaptırmak için sıraya giren vatandaşlar, uygulamadan memnun olduklarını ifade etti.

Diyalog’a konuşan vatandaşlar, “Sağlık Bakanlığı’nın ücretsiz test uygulaması çok iyi oldu. Herkesin pandemi nedeniyle bütçeleri daraldı. Bu uygulamayla parası olmayan kişiler de test yaptırabilecek” dedi.

Çalışmasına izin verilen kesimin sürekli test yaptırması gerektiğini de kaydeden vatandaşlar, aşı çalışmalarının da hizmet sektörünü kapsayacak şekilde genişletilmesini talep etti.

Test uygulaması sürecek

Bu arada Sağlık Bakanlığı’nın ücretsiz test uygulamasının devam edeceği belirtildi.

Bakanlığın, özellikle kalabalık noktalarda, karantina otellerinde, pozitif vakaya rastlanılan noktalarda yaptığı testlerin aralıksız süreceği kaydedildi.

Devlet hastanelerinin yanı sıra özel hastanelerden de PCR testleri için hizmet satın alındığı belirtildi.

Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2021, 12:06