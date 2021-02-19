Örnek uygulama

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), 65 yaş ve üzerine yönelik aşılama çalışmasının ardından dün de yataklı tedavileri nedeniyle evlerinden çıkamayan kişilere aşı yapmaya başladı.

LTB, pazartesinden itibaren 55-65 yaş arası kronik rahatsızlığı olanlar, özel gereksinimli bireyler ve Sağlık Bakanlığı’nın önerdiği risk gruplarındaki yurttaşlara LTB El Ele Çocuk Kreşi’nde aşı yapacağını duyurdu.

İlk doz aşısını LTB Dayanışma ve Eğitim Merkezi’nde bireylerin ikinci doz aşılamasına 3 Mart tarihinde aynı merkezde başlanacak.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, Başkent Lefkoşa’da aşılama hizmetleri 3 ekiple ve 2 farklı merkezde yürütülecek.

LTB El Ele Çocuk Kreşi’nde Pazartesi günü Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Eski Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı’nın gönüllü gözetmenliğinde 55-65 yaş arası kronik rahatsızlığı olanlar, özel gereksinimli bireyler ve Sağlık Bakanlığı’nın önerdiği risk gruplarındaki yurttaşlara aşı yapılacak.

Aşı olmak isteyenler Alo 185 Hattı’nı arayarak 19 Şubat sabahından itibaren kayıtlarını yaptırabilecek.

Sağlık Bakanlığından alınan görüş doğrultusunda telefonda yurttaşların kronik rahatsızlık beyanı esas kabul edilecek, aşılama öncesi kullandığı haplar ve hastalığına ilişkin merkezdeki doktora bilgi verilecek.

İlk doz aşısı LTB Dayanışma ve Eğitim Merkezinde yapılan bireylerin ikinci doz aşılamasına 3 Mart tarihinde başlanacak ve ikinci doz aşılar yine aynı merkezde yapılacak.