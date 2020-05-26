UYARIYORUZ..

Ömer KADİROĞLU

Ramazan Bayramı’nın ilk iki gününde Kuzey Kıbrıs’ın 18 ayrı bölgesinde meydana gelen yangınların ‘sönmemiş sigara izmariti, elektrik tellerinin bir birlerine çarpması ile oluşan kıvılcımların yere düşmesi, kırık cam parçalarının mercek görevi görmesi ve kasıtlı ateş yakılması’ gibi nedenlerden kaynaklandığı belirtilmekle birlikte yerel yönetimler, çevre ve orman bakanlıklarının herhangi bir önlem almadığı görülüyor.

Geçmişte büyük orman yangınlarının meydan a geldiği Beşparmakların eteğinde bulunan Boğaz Piknik Alanı da ‘yangına davetiye çıkaran’ kuru otlar, kırık şişeler ve çöplerle kaplandı.

Bölgeye giden Diyalog muhabirinin tespitlerini, yeni bir yangın olasılığına karşı yetkilileri uyarmak amacıyla bugün yayınlıyoruz.

Bir an önce temizlenmeli

Boğaz piknik alanı bir insan boyunu aşan kuru otlar nedeniyle yüksek oranda yangın riski taşıyor. Büyük orman yangınları sonrasında bölgeye ekilen ve büyümeye yüz tutan ağaçlar ise ciddi bir risk altında bulunuyor.

Tamamen kontrolsüz olduğu anlaşılan bölgede çocuklar için kurulan oyun alanı da harabeye dönmüş vaziyette.

Başta tarım ve Orman Bakanlığı ve Çevre Bakanlığı olmak üzere, ilgili makamların Boğaz Piknik alanı ve diğer bölgelerdeki kuru otlar, etrafa atılan kırık cam parçaları ve çöplerin temizlenmesi konusunda seferberlik ilan etmesi gerekiyor.