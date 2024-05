Uzlaşı umudu

Ömer KADİROĞLU

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin Lefkoşa’da başlattığı eylem 10’uncu günü geride bırakırken, Başbakan Ünal Üstel dün üreticileri kabul ederek, görüştü. Mustafa Naimoğulları başkanlığındaki Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği heyetini kabul eden Üstel, “Her zaman üretimin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz” dedi.

Birlik yetkililerinin randevu talebi üzerine Başbakanlık'ta yer alan görüşmede, Maliye Bakanı Özdemir Berova, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ve Başbakanlık DPÖ Müsteşarı Durali Güçlüsoy da yer aldı. Yaklaşık bir saat süren görüşme sonrası Başbakan Üstel ve Birlik Başkanı Mustafa Naimoğulları basına açıklama yaptı. Başbakan Üstel konuşmasında, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin Başbakanlık önünde on gündür sürdürdüğü eylemi sonlandırdığını ifade ederek, eylemin sonlandırılması sonrasında talep üzerine Birlik Yönetim Kurulu’nu Başbakanlığa çağırdığını kaydetti. Bakanlar Kurulu’nun daha önce et konusunda üç tane bakanı çalışma yapmak üzere görevlendirdiğini dile getiren Üstel, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı, Ekonomi ve Enerji Bakanı, Maliye Bakanı ve Başbakanlık müsteşarları ile birlikte Birlik heyetini dinlediklerini söyledi. “Hükümet olarak görevimiz hem üretimi desteklemek hem tüketiciyi desteklemek” vurgusu yapan Başbakan Üstel, bu dengeyi kurmak için hükümet olarak çalışmalar yaptıklarını ifade etti, “Ama her zaman üretimin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz” dedi.

Üstel: Desteklerimize devam edeceğiz

“Üretimin önünü açmak için desteklerimize devam edeceğiz” diyen Üstel, “Biz arkadaşlarımızın önerilerini aldık. Bu önerileri masaya yatıracağız. Hangilerini yapabiliriz, hangilerini uzun vadeye yayacağız, onları konuşacağız. Yapamadığımız var ise de arkadaşlarımızı cuma günü çağırıp, bunları çözeceğiz” diye konuştu. Birlik, beraberlik ve ülke insanının rahat etmesini sağlamak hedefinde olduklarının altını çizen Başbakan Üstel, üreticiyi, tüketici ile karşı karşıya getirmemek için devletin gerekli sorumlulukları üstleneceğini söyledi. Başbakanlık önündeki eylemi sonlandırdıkları için Birlik Başkanı ve Yönetim Kurulu’na teşekkür eden Başbakan Üstel, Bakanlar Kurulu’nun yetkilendirdiği üç bakan ve iki müsteşarın on gündür çalışma yaptıklarını, bundan sonraki çalışmaları da kamuoyu ile paylaşacaklarını dile getirdi.

Naimoğulları: Sorunları, sıkıntıları aktardık

Birlik Başkanı Mustafa Naimoğulları da, Başbakan Üstel’e sorunları, sıkıntıları, neden eyleme gidildiğini ve eylem sürecinde neler yaşadıklarını aktardıklarını söyledi. Birlik Yönetimini dinlediği için Başbakan Üstel’e teşekkür eden Naimoğulları, Başbakan’ın sorunları Bakanlar Kurulu’na götüreceğini ve ilgili bakanlarla görüşeceğini ifade ettiğini belirtti. Bir soru üzerine Naimoğulları, “Eylem bitmedi. Başbakanlık önündeki bitti” yanıtını verdi. Naimoğulları, bugünden itibaren eylemlerine Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı önünde en ağır şekilde devam edeceklerini açıkladı.