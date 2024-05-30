Camları kırdı

Larnaka’da, 46 yaşındaki bir Kıbrıslı Türk’e ait olan kafeye pazartesi akşamı saat 21.00 sıralarında kimliği belirsiz şahıslar tarafından ateş açıldığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, maskeli bir şahsın, içerde 4 kişinin oturduğu sırada kafeye ateş açtığını ve koşarak uzaklaştığını kaydederek, içerde oturanlara doğru ateş etmedi ve bu nedenle polisin, şahsın korkutmak maksadıyla ateş açtığını düşündüğünü yazdı.

Gazete, olayda yaralanan olmadığını ve yalnızca kafenin camlarının kırıldığını kaydederken, kafenin sahibi Kıbrıslı Türk’ün, polise verdiği ifadede kimseden şüphelenmediğini söylediğini belirtti.

Haberde, 46 yaşındaki Kıbrıslı Türk’ün önceden de vukuatlı olduğu ve geçen aralık ayında, KKTC’de işlenen Ayça Alav cinayetinde adı geçtiği de iddia edildi.

Lise öğrencileri gösteri yaptı

Öte yandan Limasol’da bir lise ve bir ortaokul öğrencileri, yaz tatili öncesi son okul günlerini okullarında çatapat atarak ve yangın çıkararak kutlamak isteyince polis ve itfaiye alarma geçti.

Haravgi gazetesine göre; Ay. Fila Lisesi’nden bir grup öğrenci yüzlerini maske ile gizleyerek okul etrafında ve saha içerisinde lastik yaktı. Çıkan yangında park halindeki en az bir araç yandı. Bazı öğrenci ve öğretmenlerinin İtfaiye olay yerine ulaşana kadar yangınla mücadele etmesiyle alevlerin daha da yayılmasının önüne geçildi.

İtfaiye Ay. Fila Lisesi’nde yangınla mücadele ederken bu kez de ders yılının bitişini çatapat atarak kutlamak isteyen Kaloyeropuloeo Ortaokulu’ndan ihbar geldi. Çatapatlar yüzünden okul bahçesindeki çeşitli noktalarda yangın çıktı.