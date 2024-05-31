Gerekli mesajlar verildi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Avustralya temaslarını tamamlayarak, ülkeye döndü.

Cumhurbaşkanı Tatar’ı Ercan Havalimanında Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ile İçişleri Bakanı Dursun Oğuz karşıladı.

Ersin Tatar, burada düzenlediği basın toplantısında, Avustralya temaslarını değerlendirirken; orada yaşayan vatandaşlarla kucaklaştığı, Kıbrıs Türk halkına uygulanan haksız ambargolar ile yeni siyaseti anlatma fırsatı bulduğu başarılı bir ziyaret olduğunu söyledi.

Avustralya’da yaşayan on binleri bulan, dört kuşağa ulaşan vatandaşların vatan özlemini yakından gördüğünü ve 14 bin kilometre uzaktaki vatandaşlarıyla kucaklaşmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Tatar, yıllar önce ülkesinden EOKA saldırıları ve diğer nedenlerle Avustralya’ya giden vatandaşların oradaki başarılarını, şirketler kurmalarını gördüklerini kaydetti.

Şimdi tek yürek içinde mücadeleyi sürdüreceklerini, KKTC’nin her yerde temsil edilmesi, güçlenmesi adına çalışmaları devam ettireceklerini ifade eden Tatar, Cumhurbaşkanı olarak Avustralya’ya yaptığı ziyaretinin Güney’de rahatsızlık yarattığını, Avustralya’da iki devletli çözümden bahsetmesinden dolayı rahatsızlık verdiğini belirtti.

Avustralya’da gereken tüm mesajları verdiğini, vatandaşlarla kucaklaştıklarını, haksız ambargoları ve yeni siyaseti anlattıklarını, başarılı bir ziyaret olduğunu ifade eden Tatar, orada yaşayan, görüştüğü tüm Kıbrıslı Türk yetkililerin isimlerini de tek tek sıraladı ve tebrik etti, teşekkürlerini iletti.

Kıbrıs’ta iki ayrı halk, devlet ve demokrasi olduğunu, bir anlaşma olacaksa bunların kabulü ve işbirliği yapılması gerektiğini belirten Tatar, artık ambargoların çağdışı olduğunu anlattıklarını da söyledi.

Önceki Cumhurbaşkanlarının da ziyaret yapmak istendiğini ancak olmadığını, kendilerinin Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte girişimlerini etkili bir şekilde sürdürdüklerini ve vize aldıklarını anlatan Tatar, Cumhurbaşkanı olarak yaptığı ziyaretin önemine vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Nazım Beratlı’nın vefatından dolayı da başsağlığı diledi.

“Hayvancıların eylemi üzdü…”

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği eylemini de büyük üzüntüyle izlediklerini, oradaki vatandaşların da üzüldüğünü anlatan Tatar, eylemin tamamlanmasından memnun olduğunu ifade etti, beklentilerin orta noktada buluşturulup sorunun çözülmesini temenni etti.