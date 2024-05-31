Para yağdıracak

Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani’nin Larnaka limanı ve marinasının geliştirilmesiyle ilgilendiği belirtildi. Rum basını, uzlaşı sağlanması halinde ülkeye para yağacağını bildirdi.

Haravgi gazetesi “Katar Emiri ve Sürpriz Oyunculardan İlgi” başlıklı haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile Katar Emiri’nin görüşmesinden, Larnaka limanı ve marinasının geliştirilmesine katılmaya ilgisi olduğu haberinin çıktığını yazdı.

Habere göre, Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanı Aleksis Vafeadis, konuya ilişkin soruyu yanıtında, Katar’ın ilgisini doğrulayarak, Katar Emirinin Güney Kıbrıs ve yatırım olanaklarından haberdar olduğunu ve kendilerini ilgilendiren projelerden birinin de Larnaka limanı ve marinasının geliştirilmesi olduğunu söyledi.

Kition şirketiyle sözleşmenin feshedilmesinin akabinde, Katar'ın yanı sıra konuya başka sürpriz oyuncuların da dahil olduğu olduğunu yazan gazete, Ay. Napa marinasına yatırımcılar ve başka şirketlerin de ilgi gösterdiğini ekledi.

Fileleftheros gazetesi de “Katar Dışında Başka Talipler de Var” başlıklı haberinde, Rum hükümetine göre, Larnaka limanı ve marinasıyla ilgili projenin tamamıyla ilgilenen Katar Emiri'nin yanı sıra konuyla ilgilenen yurt içinden başka talipler de bulunduğunu yazdı.

Gazete, marinanın daha fazla ilgi çekmesinden ötürü, marina ile limanın birlikte geliştirilmesine fikrinden vazgeçilmesi ve limanlar marinanın ayrı ayrı projelendirilmesi önerisi yapıldığını kaydetti.